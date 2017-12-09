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Erhürman: "Güç birliği yapılacak ve başarılacak"

Erhürman, CTP Girne İlçesi’nin ikincisini düzenlediği esnaf buluşmasına katıldı. Erhürman toplantıda üretim ve ekonomi politikaları hakkında bilgi verdi.

09 Aralık 2017 Cumartesi 18:17
Erhürman: "Güç birliği yapılacak ve başarılacak"
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Girne İlçesi’nin ikincisini düzenlediği esnaf buluşmasına katıldı. Erhürman toplantıda üretim ve ekonomi politikaları hakkında bilgi verdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Dome Otel’deki toplantıya Girne milletvekili adaylarının yanı sıra Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga da katıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, küçük ve orta boy işletmelerin ekonominin can damarı olduğunu söyleyerek, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın başarılarından bahsetti. 

Erhürman, “Kooperatifçilik, öldü diyenlere inat tekrardan canlandı. Burada olan insanlar emek ve üretim nedir bilen insanlar. Ancak üretmeye devam eder ve ürettiğinizi adil paylaşabilirseniz var olabilirsiniz. O yüzden CTP bu dönemdeki politikalarının temeline ekonomiyi aldı” dedi. 

Bugüne kadar esnafa hak ettiği kadar katkıyı yapamadıklarını ifade eden Erhürman,  Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber’in aday olmasını isteyerek iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Erhürman, Kanber’in deneyimleri ile güçlerini birleştirerek çalışıp, başaracaklarını kaydetti.

KİŞİ

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi  de konuşmasında, UBP-DP Hükümetinin 19 ayda ülkeyi, üreticiyi ve bilhassa orta gelirli insanları perişan ettiğini savundu.

UBP zihniyetinin halkın alım gücünü iyileştirme ya da ülke ekonomisini geliştirme adına tek bir planı, projesi olmadığını ileri süren Kişi, CTP’nin ülkenin önünü açacağını, halkın refahını artıracak işler yapmak için hükümeti tek başına kuracağını iddia etti.

TULGA

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga ise, kendilerini en çok uğraştıran konunun mesleki eğitimi olduğunu dile getirdi ve alım gücünü ve üretkenliği yükseltmeleri gerektiğini belirtti.

KANBER

CTP Girne kontenjan adayı olan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber de siyasilerle ilişkilerinin yandaş olmak üzerinden değil paydaş olmak üzerinden olduğunu ifade etti.

Kanber, esnafın, çiftçinin, hayvancının sorunlarını parlamentoya taşıyacaklarını da ifade etti.

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