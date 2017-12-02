Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını geri aldı
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını...
Kadın ve erkek cinsellikte de farklı!
Kadın ve erkek cinsellikte de...
Adet görmek duyma yetisini etkiliyor
Adet döneminde daha az duyarsınız!
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı...
"Aşkın gözü bilimsel olarak da körmüş"
"Aşkın gözü bilimsel olarak da...

Erhürman: "Güzelyurt üretecek tüm Kıbrıs kazanacak"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve elli milletvekili adayı Güzelyurt’tu ziyaret etti.

02 Aralık 2017 Cumartesi 15:22
Erhürman: "Güzelyurt üretecek tüm Kıbrıs kazanacak"
banner10

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve elli milletvekili adayı Güzelyurt’tu ziyaret etti. CTP’li adaylar 7 Ocak seçimlerine yönelik hazırlanan parti programı hakkında bilgi verdi.  CTP’nin ekonomik ve sosyal kalkınma planının hazır olduğunu aktaran CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise ülkedeki sorunları çok iyi bildiklerini ve çarelerinin de hazır olduğunu kaydetti. Erhürman, CTP’nin güçlü kadrosuyla çalışıp, başaracaklarını ve yeni sistemi halkın da desteğiyle kuracaklarını söyledi.

“ÜRETEN YOK OLMAZ” DEDİK

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı sohbetlerde göreve geldiği günden beri ‘üreten yok olmaz’ dediğini, üretim ve ekonomi politikaları üzerinde çalıştığını, uzmanlarla birlikte uzun süren çalışmaların ardından ortaya bir plan çıkardıklarını ve bu planı uygulamak için 7 Ocak’tan sonrasını beklediklerini kaydetti. Ulaştırma politikaları sayesinde üretilen ürünleri dış pazarlara daha kolay ve daha düşük maliyetle ulaştırılmasını sağlayacaklarını kaydeden Erhürman, “Bölgesel kalkınma planları arasında Güzelyurt üretim konusunda en önemli yere sahip. Güzelyurt sürdürülebilir, standardı yüksek, kesintisiz üretim yapacak ve tüm Kıbrıs kazanacak” dedi.

"TÜRKİYE’DEN GELEN SU TARIMA AKACAK"

Erhürman yaptığı sohbetlerde su sıkıntısı çeken üreticilere göreve gelir gelmez çare üreteceklerini, planlamanın yapıldığını kaydetti. Erhürman, “Halen denize akıtılan ve kullanılamayan su, geçici tedbirlerle mümkün olan en geniş alanda tarımsal amaçlı kullandırılacak. Mevcut olanaklar kullanılarak maksimum su üretim alanlarına ulaşacak. Ana sulama projesi tamamlanana kadar bu tedbirlerle su vermeye devam edeceğiz. Öncelikli işlerimizden biri de bu olacak” dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı: “İnsan potansiyeli ve işbirlikleriyle önemli projelere imza attık”
Harmancı: “İnsan potansiyeli ve işbirlikleriyle önemli projelere imza attık”
Özyiğit: "Güçlü bir ekiple, özgür bir gelecek yaratacağız"
Özyiğit: "Güçlü bir ekiple, özgür bir gelecek yaratacağız"
Değişim ve Kurtuluş İttifakı Doğancı'daydı
Değişim ve Kurtuluş İttifakı Doğancı'daydı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim