Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Piyasalar virüs kaptı!
Piyasalar virüs kaptı!
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı...
Elon Musk Mars planını açıkladı
Elon Musk Mars planını açıkladı
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa iyi geliyor!
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa...
Tatlı krizlerine son vermenin 8 etkili yolu
Tatlı krizlerine son vermenin 8...

Erhürman, Güzelyurt ve Lefke’deydi

23 Ocak 2020 Perşembe 20:22
Erhürman, Güzelyurt ve Lefke’deydi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Güzelyurt ve Lefke’de temaslarda bulundu.

Partiden verilen bilgiye göre, Erhürman bugünkü ziyaretleri kapsamında sırasıyla Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu, Lefke’de ise Gazi Lisesi, Kaymakamlık, devlet daireleri, çarşı, Lefke Belediyesi ve LAÜ’ye gitti.

Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için görüş alışverişinde bulunan Erhürman, gittiği okullarda eğitimdeki sorunlara ve atılması gereken adımlara işaret etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu Londra’da...
Çavuşoğlu Londra’da...
Kayıp Şahıslar Komitesi Bahçalar’da kazı başlattı
Kayıp Şahıslar Komitesi Bahçalar’da kazı başlattı
Başbakan, üst düzey yönetici ve bürokratlarla bir araya geldi
Başbakan, üst düzey yönetici ve bürokratlarla bir araya geldi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim