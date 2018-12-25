Erhürman hastaneye kaldırıldı 

Başbakan Tufan Erhürman bu akşam saat 22.30'da yüksek tansiyon nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoglu Hastahanesi Acil Servisine başvurdu. Erhürman'a kardiyoloji servisinde rutin kontroller yapıldı. Erhürman'a yapılan tetkiklerin ardından sonuçları normal saptandı. Erhürman, kontrol amaçlı hastahanede ıstırahat ediyor. Başbakan Tufan Erhürman'ın yarın sabah taburcu olması bekleniyor.