Erhürman hastaneye kaldırıldı 

25 Aralık 2018 Salı 01:36
Başbakan Tufan Erhürman bu akşam saat 22.30'da yüksek tansiyon nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoglu Hastahanesi Acil Servisine başvurdu. Erhürman'a kardiyoloji servisinde rutin kontroller yapıldı. Erhürman'a yapılan tetkiklerin ardından sonuçları normal saptandı. Erhürman, kontrol amaçlı hastahanede ıstırahat ediyor. Başbakan Tufan Erhürman'ın yarın sabah taburcu olması bekleniyor.
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun sn başbakan
basbakanligi cok kotu bir doneme denk geldi..doviz krizi, sel, turkiyeden kesilen maddi yardim..su anda hocanin yaptigi aslinda fedekarlik..gecmis olsun..
O makamda milletin derdini dert edinirsen tükenirsin. O makamı hamma humma olarak görenlere hem birşey olmaz hem de zengin olurlar aile boyu. Onlar biliniyor. Lanet olsun ki onlara tapanlar var. Tabii ki tapmaları onlara sağladıkları haksız menfaat ve zenginlikler. Dağıtılan rum malları ve Devlet imkanları.
Günün sözü: Kötülerinsin sen Dünya, iyileri öldüren Dünya.