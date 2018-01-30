Erhürman: "Hedefimiz insan onuruna yaraşır hizmet sunmak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Bu süreçte başarı dileklerini ileten herkese teşekkürlerimi sunar, yürüteceğimiz çalışmaların ülkemiz ve halkımız için hayırlı olmasını dilerim.” İfadelerini kullandı.
İşte Erhürman’ın açıklaması;
“Dörtlü koalisyon hükümetini kurma görevini Sayın Cumhurbaşkanı’ndan almış bulunuyorum. Hedefimiz, toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmeyen, ayrıştırıcı değil kucaklayıcı, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri, eşitliği ve hukukun üstünlüğünü temel ilkeler olarak benimseyen ve halkımıza hak ettiği insan onuruna yaraşır hizmetleri sunma kararlılığındaki bir hükümeti en kısa süre içerisinde kurup, hızla icraata başlamaktır. Bu süreçte başarı dileklerini ileten herkese teşekkürlerimi sunar, yürüteceğimiz çalışmaların ülkemiz ve halkımız için hayırlı olmasını dilerim.”
bir ubp li olarak size başarılar diler umarım ki şeffaf temiz iş yapabilir hükümet olursunuz.ayrıca sizleri her zaman kucaklayıcı biri olmanızı bekleyip göreceğiz..
UBP da hep aynı şeyi söyler ama zıttını yapardı. Geçmiş CTP de hemen hemen aynı felsefeden gitti. Bu dörtlü da yandaşcı ve ham humcu çıkarsa gelecekte sandığa sadece siyasal dilençiler gidecek. Onurlu insanlar gitmeyecek. Ben dahil.