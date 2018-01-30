Erhürman: "Hedefimiz insan onuruna yaraşır hizmet sunmak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Bu süreçte başarı dileklerini ileten herkese teşekkürlerimi sunar, yürüteceğimiz çalışmaların ülkemiz ve halkımız için hayırlı olmasını dilerim.” İfadelerini kullandı.

İşte Erhürman’ın açıklaması;

“Dörtlü koalisyon hükümetini kurma görevini Sayın Cumhurbaşkanı’ndan almış bulunuyorum. Hedefimiz, toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmeyen, ayrıştırıcı değil kucaklayıcı, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri, eşitliği ve hukukun üstünlüğünü temel ilkeler olarak benimseyen ve halkımıza hak ettiği insan onuruna yaraşır hizmetleri sunma kararlılığındaki bir hükümeti en kısa süre içerisinde kurup, hızla icraata başlamaktır. Bu süreçte başarı dileklerini ileten herkese teşekkürlerimi sunar, yürüteceğimiz çalışmaların ülkemiz ve halkımız için hayırlı olmasını dilerim.”