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Erhürman: "Hellimde bile, Türkiye’ye dahi arzu edilen anlamda ihracat yapılamadı"

03 Mayıs 2019 Cuma 16:41
Erhürman: "Hellimde bile, Türkiye’ye dahi arzu edilen anlamda ihracat yapılamadı"
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Başbakan Tufan Erhürman, ihracatta en temel ürünlerden hellimde bile, Türkiye’ye dahi arzu edilen anlamda ihracat yapılamadığı söyledi. 
Başbakan Erhürman, aşılabilir sorunlardan TC ile ilişkiler aracılığı ile çok yol kat edilebileceğine inanç belirtti.
Başbakan Tufan Erhürman, temas ve incelemelerde bulunma üzere 2 gündür adada bulunan TC Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu ile Türk Sanayici İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak ve beraberindeki heyetleri kabul etti.

SARITOPRAK 
Kabulde ilk sözü alan Türk Sanayici İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, Ankara’da iki etkin sivil toplum örgütü ve işadamları olarak 1Mayıs’ta KKTC’ye geldiklerini ve bu süre içinde çeşitli temas ve incelemelerde bulunduklarını söyledi.
KKTC’de yaptıkları görüşmelerde deyim yerindeyse KKTC ekonomisinin genel bir fotoğrafını  çektiklerini dile getiren Sarıtoprak, temaslarında “birlikte neler yapabilirizi” görüştüklerini kaydetti. 
Burada gerçekleştirdikleri toplantıların devamını Ankara’da yapacaklarını söyleyen Sarıtoprak, “Sizin sıkıntılarınız bizim sıkıntılarımız diye yola çıktık” dedi. 
Sarıtoprak, adada yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ve bu sıkıntılara nasıl katkı koyulabileceğini araştıracaklarını dile getirdi. 
ALLIOĞLU
TC Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu da, KKTC’de temaslarda bulundukları 2 günün çok verimli geçtiğini dile getirerek, amaçlarının iki aynı milletten olan, iki devletin ilişkilerini daha da güçlendirmek olduğunu söyledi. 
Allıoğlu, temas ve incelemeleri sonucunda KKTC’nin sorunlarını gördüklerini belirterek, ticari anlamda üzerlerine düşeni yapmak istediklerini kaydetti. 
ERHÜRMAN 

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Başbakan Tufan Erhürman da, uzun bir süredir Kıbrıs denildiğinde akla gelen ilk şeyin Kıbrıs sorunu olduğunu anımsatarak, ancak ülkede bir de kalkınma sorunu olduğunu, göreve geldikleri günden bu yana da hükümet olarak özellikle kalkınmayı hızlandırmak adına adımlar attıklarını söyledi. 
KKTC’de gerek ölçeği açısından, gerek bir ada, gerekse tanınmamış olması sebebiyle ihracat üzerinden bir ekonomi tasavvur etmenin kolay olmadığına işaret eden Başbakan Erhürman, ülkede 1 milyar sekiz yüz milyon dolar civarında bir ithalat, buna mukabil ise sadece 100 milyon Dolar civarında bir ihracat olduğunu, dolayısıyla dış ticaret açığının çok geniş olduğunu anlattı. 
Bu açığın hizmetler sektörüyle kapatılmaya çalışıldığını ifade eden Başbakan Erhürman, turizmden 900 milyon Dolar bir gelir elde edilmeye çalışıldığını, yüksek öğretimden 750-800 milyon dolar bir gelir elde edildiğini, bu ikisinin toplamının da aşağı yukarı bu açığı kapatan bir rakamı ortaya çıkardığını aktardı. 
Bilişim sektörünü çok anlamlı olabilir düşüncesiyle, bu sektörün altyapısını oluşturacak yasaları, mevzuatı hazırlamaya çalıştıklarını söyleyen Başbakan Erhürman, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 
Başbakan Erhürman, turizm ve yükseköğrenimden elde edilen gelirin önemli bir kısmının içerde kalmasının sağlanması gerektiğini ifade ederek, turizm sektöründe çalışanların sadece yüzde 20’sinin vatandaş olduğunu, bunun da az olan gelirlerin büyük bir kısmının yurt dışına transferi anlamına geldiğini, istihdam politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. 
Yaşanan diğer sıkıntılara da değinen Başbakan Tufan Erhürman, ihracatta en temel ürünlerden hellimde bile, Türkiye’ye dahi arzu edilen anlamda ihracat yapılamadığına işaret etti. 
Turizm potansiyelinin Türkiye’ye yönelik çok verimli kullanılabildiğini de düşünmediğini söyleyen Başbakan Erhürman, Türkiye’den çok daha fazla turist çekilebilmesi gerektiğini düşündüğünü aktardı. 
Erhürman şöyle devam etti: 
“Biz TC yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde iki taraflı olarak şunu söylüyoruz, biz maalesef Türkiye Cumhuriyeti’ne dahi kendimizi yeterince tanıtabilmiş, anlatabilmiş değiliz. Yetkililer düzeyinde değil de halklar düzeyinde.” 
Aşılabilir sorunların, aşılamayacak sorunlardan daha fazla olduğuna dikkat çeken Başbakan Erhürman, aşılabilir gibi olanlardan TC ile ilişkiler aracılığı ile çok yol katedilebileceğine inanç belirtti. 
Bunların sadece siyasi düzeyde aşılabilecek şeyler olmadığını, aslında sektörün bunları bilmesi gerektiğini ifade eden Başbakan Ehürman, heyetin ülkeyi ziyaretinin hem çok anlamlı, hem de çok zamanlı olduğunu sözlerine ekledi. 
Konuşmalar ardından karşılı plaket takdimi yapıldı. 

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ErhürmanHaberKıbrıs
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