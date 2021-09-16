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Erhürman: “Hem halk sağlığı ile oynadınız hem de KIB-TEK'e zarar verdiniz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTMMO'nun KIB-TEK'e yönelik açıklamasına işaret ederek, "Hem hukuku ihlal ettiniz, hem halk sağlığı ile oynadınız, hem de KIB-TEK'e zarar verdiniz” dedi.

16 Eylül 2021 Perşembe 18:27
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Erhürman: “Hem halk sağlığı ile oynadınız hem de KIB-TEK'e zarar verdiniz”

Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası (KTMMO), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdür Yardımcısı’nın mahkeme kararına da giren ifadesinde, kirli olduğu tespit edilmesine rağmen alındığını belirttiği yakıt dolayısıyla 50 adet enjektörün hasara uğradığının saptandığını ve bunun maliyetinin 450 bin Euro olduğunu açıklayarak, zararın daha da artacağını vurgulamıştı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Hem hukuku ihlal ettiniz, hem halk sağlığı ile oynadınız, hem de KIB-TEK'e zarar verdiniz” dedi.

Erhürman, “Bu yetmedi, şimdi aynı yöntemle yine alım yapıyorsunuz. Tam bir felaketsiniz!” ifadelerini kullandı.

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