Erhürman: Hep birlikte elimizi taşın altına koyduk

Başbakan Tufan Erhürman, sosyal medya Facebook üzerinden bugün paylaştığı bir paylaşımda dün Başbakanlık'ta sendikalarla yaptı görüşme sonrasında ulaşılan uzlaşı ile ilgili açıklamada bulundu.

Erhürman, kendisi için oran ya da tasarruf edilen miktardan ziyade, içinden geçtiğimiz olağan dışı dönemde bir toplumsal seferberlik duygusuyla, hep birlikte ellerimizi taşın altına koyma iradesinin sergilenmesi olduğunu söyledi. Erhürman, ek mesailerle ilgili olarak, vardiya sistemine geçilmesi ve yönetsel sebeplerle yaşanan açıklar konularında birlikte çalışma ortak iradesinin ortaya konulmuş olmasını da önemsediğini kaydederek samimiyetle çaba gösteren herkese bir kez daha teşekkür etti.