Erhürman: Herhalde Guterres, 'yeni fikirler' istediğine pişman olmuştur

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

CTP Lideri Erhürman, açıklamasında şunları söyledi:

Sn. Anastasiadis, 1960’a dönüş önerisini diyalogun yeniden başlaması amacıyla, Genel Sekreter’in “çıkmazların aşılması adına yeni fikirler ortaya konması” tavsiyesi çerçevesinde yaptığını açıklamış. Sn. Tatar da, “egemen eşitliğe dayalı iki devlet” önerisini “aynı çerçeve”de yaptığını açıklamıştı.

Herhalde Guterres “yeni fikir” istediğine (ve umarım Crans Montana’da siyasi eşitlik konusunda ayak sürüyen Sn. Anastasiadis’e karşı sergilemesi gereken tavrı sergilemediğine de) bin pişman olmuştur!!! Zamana oynamak adına ortaya atılan bu “yeni fikirler” bu adanın ve bu adada yaşayanların zamanını çalmaktan başka hiçbir işe yaramaz!!!