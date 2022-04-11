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Erhürman: Hesap kitap yapmadan zam yapanlar, hesap kitap yapmadan zamdan indirim açıkladı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun’un açıklamalarına işaret ederek, "Hesap kitap yapmadan zam yapanlar, hesap kitap yapmadan zamdan indirim açıkladı" dedi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 19:26
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Erhürman: Hesap kitap yapmadan zam yapanlar, hesap kitap yapmadan zamdan indirim açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun’un açıklamalarına işaret etti.

Erhürman, “Sn. Sucuoğlu, elektrik zammında indirime gidilecek diyor, kilovat saat bazında kademe kademe rakamları açıklıyor, bir gün sonra Sn. Atun bunu karşılayamayız diyor. Sn. Sucuoğlu'nun böyle bir açıklama yapabilmesi için normal şartlarda Maliye veya KIB-TEK'in hesaplamış olması gerekiyor” dedi.

Erhürman, ikinisinin de Atun’a bağlı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Belli ki bu hesap ona bağlı bürokrasi tarafından yapılmamış. Kim yaptı o zaman? Aslında anlaşılıyor ki kimse yapmadı. Hesap kitap yapmadan zam yapanlar, hesap kitap yapmadan zamdan indirim açıkladı. Hem de hesap kitap yapmış gibi davranarak!

Zamlardan sinirleri gerilen halkın sinir uçlarıyla oynamaya devam eden, yönetmeyen, kendi kendine bile hükmedemeyen, rüzgarda savrulup giden bir "hükümet"

“HÜKÜMET AÇIKÇA HALKLA DALGA GEÇİYOR”

Erhürman, sosyal medyadan yeni bir açıklama daha yaparak, şunları söyledi:

“Sn. Sucuoğlu, hata yapıldığını söyleyerek, alkollü içkilerde yapılan zammın nasıl indirileceğini kalem kalem açıklıyor. Sonra, bu konudaki kararı hazırlayacak bütün bürokratlar, aynı anda, hep birlikte covid oluyor. Koskoca Maliye daha önceki kararda yazılı rakamları Sn. Sucuoğlu'nun açıkladığı şekilde değiştirecek tek bir personel dahi bulamıyor!

Ardından Sn. Atun, Maliye Bakanlığı bünyesinde uzmanlardan oluşan bir komite kurularak, konu hakkında ivedi bir çalışma başlatılacağını açıklıyor. Hangi "konu hakkında"? Sn. Sucuoğlu'nun indirimi kalem kalem açıkladığı konu hakkında! Yani Sn. Sucuoğlu'nun "bitirip" açıkladığı çalışma, Sn. Atun tarafından "başlatılıyor"!

Kontrolü kaybeden, yönetmeyen, kendi kendine dahi hükmedemeyen "hükümet" açıkça halkla dalga geçiyor!”

Son Güncelleme: 11.04.2022 19:37
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