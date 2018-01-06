Erhürman: "Hiçbir şey gizli kalmayacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti hükümetinin 20 aylık dönemde yarattıkları bozuk sistemi değiştirmek için hükümete talip olduklarını söyledi.

Erhürman, UBP-DP hükümetinin oluşturduğu yapı halka hesap verebilirlik noktasında özelliğini kaybetmiş bir yapı olduğunu belirtti. Erhürman, “artık düzen halktan yana olacak şekilde düzenlenecek. Hiç kimse bu devletin kaynaklarını keyfice kullanamayacak” dedi.

Erhürman,“Bu toplumun içerisinde belli bir kesim var ki aslında o kesim bu ülkede bu statüko dediğimiz şeyin hiç değişmeden aynen devam etmesini istiyor. Seçimde çıkacak olan sonuç net bir biçim bu memlekette ‘bu işler tam da böyle gitsin’ isteyenlerin sayısını verecek” diye konuştu.

Erhürman Havadis Web TV ve Radyo Havadis’ten yayınlanan programda, Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Soru: Artık son noktaya gelindi. Bir performans ortaya konuldu. Bazı konuların üzerinden özellikle durdurdunuz. Özellikle Karpaz ive Güzelyurt ile ilgili söyledikleriniz, vatandaşlık ve ilahiyat ile ilgili söyledikleriniz var. Memnun musunuz kampanyada ve halkın gösterdiği ilgiden?

Erhürman: Kamuoyunun bizimle olan ilgisinden, partililerin desteğinden memnunuz. Bu seçim bizim açımızdan bir kolaylık taşıyordu. Her seçimde iki şeyi birden anlatmaya çalışırsınız. Birincisi rakipleri konumunda olanların neden bu işi yapamayacaklarını anlatırlar, ikincisi kendilerinin ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını anlatırlar. Bir pozitif bir de negatif mesajı vardır seçimin. Negatif mesaj kısmında CTP açısından bu seçimde iş kolay. Biz anlattık ama bana sorarsan bizim anlatmamıza gerek kalmayacak kadar her şey aşikar yaşandı. Dolayısıyla bu memlekette bu seçime giderken tek bir seçmen bir yoktur ki beni inandıracak şekilde şunu söylesin: “Ben bu kadar yolsuzluk olduğunu bilmiyordum.”

Herkes her şeyi biliyor. Bu kısmını biz de çok iyi anlattık. Ancak son 700 bin dolar hikayesinde yaşananlar, Özgürgün’ün televizyonlara çıkmaması, önceki akşam toplu canlı yayına katıldık ve ben utandım. Başbakan konumunda olan birisi için orada boş bir koltuk var ve herkes boş koltuğa bir şeyler anlatıyor. Bir şekilde dalga geçiliyor.

Özgürgün halka diyor ki ben size hesap vermek zorunda değilim. Bu toplumun içerisinde belli bir kesim var ki aslında o kesim bu ülkede bu statüko dediğimiz şeyin hiç değişmeden aynen devam etmesini de istiyor. Seçimde çıkacak olan sonuç net bir biçim bu memlekette bu işler tam da bu işler gitsin diye isteyenlerin sayısını verecek. Bu defa UBP’ye oy atan her kişi benim için bu sistemin tam da böyle devamını isteyenler demektir.

Soru: UBP içerisinde aday olan bir çok kesim var. UBP içerisinde sessiz bir şekilde Özgürgün’ün sessizliğini izleyen başka bir kesim daha var. Bu konuda bir saptamanız var mı?

Erhürman: Bu durumu onaylamayan UBP’li kesimin de çıkıp bunları söylemesi gerek. Hiç kimsenin bu yaşlananlara göz yumma hakkı yoktur. Adaylar içerisinde benim çok sevdiğim insanlar var. ama bu yaşanan şeyler bu halkın geleceğini tehlike ve risk altına sokan bir şeydir. Tüm bunlar karşısında suskun kalmak bu insanlarla yan yana durmaya devam etmek ciddi bir sorumluluk almak demektir. Ben diyeceğim ki “ben sizin karşısına çıkmıyorum” sonra benim hesaplarım çıkacak, banka dekontlarım çıkacak. Bir gece 700 bin dolar çektiğim gözükecek. Ama ben hiç halka hesap vermeyeceğim ve CTP’den de bir kişi bile bana sesini çıkarmayacak. CTP bütün binayı kafama yıkar, döner beni tekrar yıkar. Böyle bir şey önemli bir şeydir. Herkes zannediyor ki bu seçim bitmeyecek. Bu seçim sürecinde hepimizin birbirimize verdiğimiz notlar vardır.

Soru: CTP iktidara gelir veya gelmez bu konuyu ileriye götürebilecek misiniz? Yasal olarak bir muhalefet partisi bu noktada ne yapabilir?

Erhürman:Eğer iktidara gelirsek ne yapacağımızı söyledik, gelmezsek de polise başvuracağız. Merkez Bankası’na da Para Kambiyo’ya da Mali Polis’e de başvuracağız. Bir şey çıkmazsa da polis de başsavcılık da bu konularda eleştirilerden nasibini almaya başlayacak.

Soru: Asgari ücret konusunda görüşünüz nedir? Özel sektördeki sendikalaşma yasa önerisini sonuçlandıracak mısınız?

Erhürman: İkisi de ekonomik ve sosyal kalkınma programımızda mevcuttur. Biz özellikle asgari ücretle ilgili dedik ki asgari ücret kıdem ve uzmanlaşmaya bağlı olarak kendi içerisinde kademeli olarak artacak. Yine bir asgari ücret olacak, bunun yükseltileceği gibi bir vaatte bulunmadık. Ama kıdeme ve uzmanlaşmaya bağlı olarak yeni asgari baremler oluşacak. Asgari ücret 2200 ise 3 yıllıksa artık 2400’den aşağıya alamayacak. Kalfa olduysa 2500’den aşağıya alamayacak. 3 yıl boyunca sadece asgari ücret ödenmesi mümkün olamayacak.

Özel sektörde sendikalaşma ile ilgili sunulan yasa önerisi özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu kılınması ile ilgiliydi. Biz defalarca bunun popülist bir yaklaşım olduğunu ve İLO sözleşmelerinin bunu yasakladığını belirttik. Zaten bunun sendikacılık anlayışına doğru olmadığını söyledik.

Soru: Türkiye’den gelen öğretmenler konusunda partinin duruşu nedir? Ne gibi önlemler almayı planlıyorsunuz?

Erhürman: Sadece ilahiyat fakültesi mezunları değil bizde işsiz olan öğretmenler varken Türkiye’den öğretmen getirildiğini biliyoruz. Sayın Denktaş, dün akşam programda 25 günde ben 3 maaş ödedim diye konuşuyor. Esnafa ve iş adamlarına olan borçları biliyoruz. Ama ne diyorlar devletin kuruş borcu yok dedi. Biz sordum Türkiye’ye veya iç borç olup olmadığını Serdar bey çıkıp dedi ki her ikisine de var. Piyasaya da var. her yere borçları var ama çok büyük bir rahatlıkla yalan söyleyip hiçbir yere borcumuz yok diyebiliyorlar. Borçlanarak maaş ödüyorlar çok büyük bir marifetmiş gibi söylüyorlar. Önemli olan faiz yükünü nasıl karşılayacaksınız odur önemli olan. Marifet iç borç yükünü artırmadan maaş ödemektedir. Bundan bahseden yok. Türkiye’den gelen öğretmenlerle ilgili temel kriterimiz “ülkede olmayan branşta dışarıdan öğretmen getirmekti”. Bunu da ben Türkiye’ye çok rahat anlatırım.

Soru: Türkiye-KKTC arasında imzalanacak ekonomik protokol konusunda ne düşünüyorsunuz?

Erhürman: Yenisinin 2018’de imzalanması gerekiyor ve biz o yüzden ekonomik ve sosyal kalkınma programı koyduk manifestomuzun adını. Bunu açtıkları zaman biz hemen hemen ekonomik ve mali protokolde ne istediğimiz orada yazdık. Biz Türkiye’nin karşısına bununla gideceğiz. Biz bunu istiyoruz diyeceğiz. Bunun karşısında ekonomimizi büyütecek tedbirlerin uygulanmasını istiyoruz diyeceğiz. Bu konuda zorlanacağımızı düşünmüyoruz.

514 milyon liran altyapı yatırımı için ayrılmış para vardır Türkiye’den. Bu hükümet sadece 157 milyonunu kullanabildi. 540 milyon lira da reform destek ödeneği vardı ayrılan bundan hiç kullanılmadı.

Soru: Bürokrasinin hızlanması noktasında CTP’nin nedir planı? Bu memur yapısının dönüşümü nasıl sağlanacak?

Erhürman: Bu memur yapısının dönüşümü çok kolay olmayacak. Onlarca yıl içerisinde oluşmuş yozlaşmayı on gün içerisinde siz tersine çeviremezsiniz. Bu memlekette küçük olduğumuz için her şey hızlı yayılır. Yozlaşma da hızlı yayılır. Derlerse birisi birine “Hüseyin’in kızını torpille işe aldılar” bu hızla yayılır herkes de inanır. Ama sen dersen ki “Hüseyin bugün x dairedeki işinde bu suçu işledi diye şu cezaya çarptırıldı, Ahmet da Mehmet da aldı”. 3 gün içerisinde bunun da dedikodusu yayılır ve bütün dairelerde eğer gerçekten kurallar ihlal edilirse o zaman disiplin cezaları geliyor. Geldiğimiz gün itibarı ile masaya demir yumruğumuzu vurup şunu demek zorundasınız: Ben Kamu Görevlileri Yasası’ndaki bütün disiplin kurallarını uygulayacağım.