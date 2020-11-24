Erhürman HP ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçen cumartesi hükümeti kurma görevi vermesinin ardından dün akşam partisinin Parti Meclisi tarafından hükümet kurma çalışmaları konusunda yetkilendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilk görüşmeyi Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile yaptı.

UBP ile yapılan görüşmenin ardından Erhürman, Halkın Partisi'ni ziyaret ediyor.

Erhürman, burada yapılacak görüşmenin ardından saat 16.00’da ise Toplumcu Demokrasi Partisi’ni ziyaret edecek.