Erhürman: “Hukuk yoksa, devlet de yoktur”

ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genç TV’de katıldığı televizyon programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Hükümetin Meclis’i yok saydığını söyleyen Erhürman, “Hükümet bile bile Anayasa’ya aykırı Yasa Gücü’nde Kararname çıkarıyor. Biz mahkemeye başvuruyoruz, mahkeme gününden bir gün önce, kaldırıyorlar. Ancak kaldırdıkları güne kadar da işlem yapıyorlar. Bu kadar Anayasa’yı ve hukuku halkın gözlerinin içine baka baka paspas eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Hukuk yoksa, devlet de yoktur ortada. Yok hükmünde bir hükümet, Meclis’i yok saymak gibi bir gaflet ve delalet içinde. Bu çok tehlikelidir. Özgüvenimizi sürekli gömüyorlar. Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalışan bir zihniyettir. Bir halkın özgüvenini yok ederseniz, bu halkı yok etmeye ramak kaldınız demektir” dedi.

Muhalefet konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erhürman, “CTP ateş eylemlerini yaptıktan sonra, bir miting yapıldı ve ona da katıldı. Onun arkasından da, CTP 6 ilçede sokaktaydı. CTP davalar açmak suretiyle ve yapılanlar karşısında sürekli açıklamalar yaparak, halkı bilgilendirmek için çalıştı. Bizden başka kim var sokakta? Merak ediyorum. Biz sokağa çıktığımızda, kimse yanımızda değildi. Kim eylem yaptıysa, biz CTP’liler olarak yanlarındaydık. Biz 6 ilçede sokağa indik. Bu hükümet gitmeli diye indik, seçim vardı diye inmedik” dedi.