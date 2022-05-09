Künye
Kıbrıs 26
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Flaş Haber
Teknecik'ten mazot çalındı!
Kapat

Erhürman, hükumeti kurma görevinin Üstel’e verilmesini değerlendirdi

09 Mayıs 2022 Pazartesi 19:25
3 Okunma
Erhürman, hükumeti kurma görevinin Üstel’e verilmesini değerlendirdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e vermesiyle ilgili "Az önce hükumeti kurma görevinin Sn. Üstel'e verildiği haberi basına düştü! UBP'nin herhangi bir "yetkili organ" kararı yok!" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Erhürman'ın değerlendirmesi şu şekilde:

Sn. Sucuoğlu bugün, hükumeti kurma görevinin hangi UBP milletvekiline verileceğine en yetkili organ olan Parti Meclisi'nin karar vereceğini söyledi.

DP-YDP bugün, "görev CTP'ye verilmelidir" diye açıklama yaptı.

Sn. Arıklı, bugün, "11 ay hükumette kaldık hiçbir icraat yapamadık. Sonra 59 gün daha hükumette kaldık yine hiçbir icraat yapamadık. Sebep UBP'nin iç meseleleri" dedi.

Sn. Sucuoğlu, üç gün önce, "bu saatten sonra DP ve YDP ile hükumet görüşmesi yapmak bize yakışmaz" dedi.

Sn. Hasipoğlu, 10 gün önce, “UBP’nin 15 bin üyesinin oyuyla seçilmiş parti genel başkanı bulunduğunu, genel başkan haricinde UBP’nin başka bir vekiline hükümeti kurma görevinin verilmesini UBP’nin kabul etmeyeceğini" söyledi.

Sn. Tatar, üç gün önce, hükumeti kurma görevi vereceği milletvekilinin UBP yetkili organlarında belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Sonuç: Az önce hükumeti kurma görevinin Sn. Üstel'e verildiği haberi basına düştü! UBP'nin herhangi bir "yetkili organ" kararı yok!  Beklenti Sn. Üstel'in UBP-DP-YDP hükumetini kurması! 

Başka söze gerek var mı?!

Son Güncelleme: 09.05.2022 19:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu, hükümet kurma görevinin Üstel’e verilmesini değerlendirdi
Ataoğlu, hükümet kurma görevinin Üstel’e verilmesini değerlendirdi
Arıklı, görevin hayırlı olmasını diledi
Arıklı, görevin hayırlı olmasını diledi
Cumhurbaşkanı Tatar hükümeti kurma görevini Ünal Üstel’e verdi
Cumhurbaşkanı Tatar hükümeti kurma görevini Ünal Üstel’e verdi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim