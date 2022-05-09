Erhürman, hükumeti kurma görevinin Üstel’e verilmesini değerlendirdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e vermesiyle ilgili "Az önce hükumeti kurma görevinin Sn. Üstel'e verildiği haberi basına düştü! UBP'nin herhangi bir "yetkili organ" kararı yok!" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Erhürman'ın değerlendirmesi şu şekilde:

Sn. Sucuoğlu bugün, hükumeti kurma görevinin hangi UBP milletvekiline verileceğine en yetkili organ olan Parti Meclisi'nin karar vereceğini söyledi.

DP-YDP bugün, "görev CTP'ye verilmelidir" diye açıklama yaptı.

Sn. Arıklı, bugün, "11 ay hükumette kaldık hiçbir icraat yapamadık. Sonra 59 gün daha hükumette kaldık yine hiçbir icraat yapamadık. Sebep UBP'nin iç meseleleri" dedi.

Sn. Sucuoğlu, üç gün önce, "bu saatten sonra DP ve YDP ile hükumet görüşmesi yapmak bize yakışmaz" dedi.

Sn. Hasipoğlu, 10 gün önce, “UBP’nin 15 bin üyesinin oyuyla seçilmiş parti genel başkanı bulunduğunu, genel başkan haricinde UBP’nin başka bir vekiline hükümeti kurma görevinin verilmesini UBP’nin kabul etmeyeceğini" söyledi.

Sn. Tatar, üç gün önce, hükumeti kurma görevi vereceği milletvekilinin UBP yetkili organlarında belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Sonuç: Az önce hükumeti kurma görevinin Sn. Üstel'e verildiği haberi basına düştü! UBP'nin herhangi bir "yetkili organ" kararı yok! Beklenti Sn. Üstel'in UBP-DP-YDP hükumetini kurması!

Başka söze gerek var mı?!