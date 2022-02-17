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Erhürman: Hükümetin ‘bu işçiler taşerona bağlı’ diyerek aradan sıyrılma lüksü yok

Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, maaşlarını alamadıkları için iş bırakan taşeron işçilere destek belirtti.

17 Şubat 2022 Perşembe 19:26
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Erhürman: Hükümetin ‘bu işçiler taşerona bağlı’ diyerek aradan sıyrılma lüksü yok
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, maaşlarını alamadıkları için iş bırakan taşeron işçilere destek belirterek, "Hükümetin ‘bu işçiler taşerona bağlı’ diyerek aradan sıyrılma lüksü yok" dedi.

Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, maaşlarını alamadıkları için iş bırakan taşeron işçilere destek belirtti.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Hastanelerde ve okullarda taşeronlarla imzalanan sözleşmeler çerçevesinde çalışan işçiler kamu hizmetlerinin başında gelen sağlık ve eğitim kamu hizmetlerinin olmazsa olmaz unsurları. Bu işçiler kamu çalışanı olmasa da bu durum onların yerine getirdikleri hizmetlerin kamu hizmetinin önemli bir parçası olma niteliğini değiştirmiyor.

İşçilerin hakları, maaşları, izinleri değerlendirilirken bu çerçevenin akıldan asla çıkarılmaması gerekiyor. Hükumetin, bu işçiler taşerona bağlı diyerek aradan sıyrılmak gibi bir lüksü yok!!!

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