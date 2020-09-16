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Erhürman : "İkinci turdayım"

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gerek anketlere gerekse sahaya göre seçimde ikinci tura kalacağının görüldüğünü söyledi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 15:15
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Erhürman : "İkinci turdayım"

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gerek anketlere gerekse sahaya göre seçimde ikinci tura kalacağının görüldüğünü söyledi. Pandemi öncesine göre çok ciddi bir yükseliş içine girdiklerini kaydeden Erhürman, “İlk ikinin içindeyim” dedi.

Tufan Erhürman, Kıbrıs Postası Web TV’de katıldığı programda Gökhan Altıner’in sorularını yanıtladı. Ülkede Coronavirüs’ten önce de bir sağlık politikası olup olmadığının tartışmalı bir konu olduğunu söyleyen Erhürman, sağlık politikası, eğitim politikası, turizm politikası ve yüksek öğretim politikası gibi orta ve uzun vadeli projeler üretmenin bugünkü sistem içerisinde zor olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı’nın 5 yıllık görev süresinin bu işler için kullanılması gerektiğini ifade eden Erhürman, “Bu işler bir devlet politikası olacaksa, devletin birlik ve bütünlüğünü temsil eden Cumhurbaşkanı’nın, ilgili kurumlarla birlikte çalışarak, bir hükümet düşüp yerine yenisi gelse de o politikanın sürdürülebilirliğini sağlayacak liderlik etmesi gerekir” dedi.

“ÖNGÖRÜSÜZ BİR HÜKÜMET İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Hükümetin pandemi sürecinde sorumsuz ve duyarsız davranmamış olsaydı, insanların kendilerini çok daha mutlu ve güvende hissedeceğini söyleyen Erhürman, hükümetin sorumsuzluğunun pandemi sıkıntısının üzerine, bir de bu sıkıntıları insanların omuzlarına bindirdiğini vurguladı. Kapalı kalınan dönemde hükümetin gerekli hazırlıkları yapmadığını hatırlatan Erhürman, “Bu süreç ancak bu kadar kötü yönetilebilirdi. O yüzden ben artık ‘kötü yönetim’ demiyorum, ‘siz yönetmediniz bu süreci’ diyorum. O kadar öngörüsüz ve hiçbir şeyin farkında değildiler ki, daha 2 hafta önce Sayın Başbakan reklam olarak rakamları yayımladı. Öngörüsü olan ve uzmanlarla konuşan biri, o rakamların hızlı bir şekilde değişebileceğini öngörür ve en azından risk almazdı” dedi.

“HÜKÜMETİN NE GÜN NE YAPACAĞI BELLİ DEĞİL”

Ekonomi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erhürman, hükümetin kapanma kararı almamasına rağmen, insanların çarşıya çıkmadığını ve esnafın çok zor günlerden geçtiğini söyledi. Ada ülkesinde iç bulaşı önlemenin çok daha kolay olabileceğini söyleyen Erhürman, “Altı buçuk ay boyunca ne yapılmaması gerekiyorsa yaptılar, ne yapılması gerekiyorsa yapmadılar. Sürekli karar değiştirdiler, halkın güvenini tamamen yitirdiler” dedi.

Girne Limanı’nda random test yapıldığı gün 7 vaka çıktığını ve en tehlikeli işaretin oradan geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, “Bu ‘nerede random test yaparsanız yapın, orada pozitif vakalar çıkacak’ demektir. Şu anda sahada bizim farkında olmadığımız vakalar vardır. Farkında olmadığımız vakalar olduğu için de farkında olmadığımız bir bulaş vardır. Farkında olmadığımız bir bulaş olduğu için de farkında olmadığımız temaslılar vardır. Siz bu duruma getirdiniz bu ülkeyi” ifadesini kullandı.

“CUMHURBAŞKANLIĞI ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Hükümetin panik halinde olduğunu ve vatandaşların hükümete güvensizlik duyduğu bu dönemde hükümetin görevde kalmaması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Bu şartlarda hükümetin görevde kalması bu halka zarardır” dedi.

Seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı’nın da eskisi gibi olmayacağını söyleyen Erhürman bir soruya cevap verirken şunları kaydetti:

“Ben Cumhurbaşkanı olsam, yapılması gereken işlerin yapılması için liderlik ederdim. Hükümetten bakanlarla, hükümetin kendisiyle, iş dünyası temsilcileriyle, uzmanlarla, sağlıkçılarla, çalışma hayatının temsilcisi olan sendikalarla, bilirkişilerle sürekli temasta olurdum ve hükümete yardımcı olurdum. Günün 24 saatini topluma liderlik etmek için ayırırdım. Başbakan olsaydım da 24 saatimi ayırırdım. Çünkü bu bizim için varoluşumuzu tehdit eden noktaya geldi artık. Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak, sağlık açısından, çocuklarının yetişmesi açısından, ekmeği aşı açısından varlığımızı tehdit ediyor.”

“ANKETLERDE İLK İKİNİN İÇİNDEYİZ”

Kendi yaptırdıkları anketlerden söz  eden Erhürman, sonuçların memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Pandemi öncesi ve sonrası arasında çok ciddi fark olduğunu anlatan Erhürman, “Şu an ilk ikinin içindeyiz. Sahada da bunu görüyoruz. Ankette gördüğümüzü, sahada da görüyoruz” dedi. Korku üzerine siyaset yapılamayacağını da söyleyen Erhürman, seçim çalışmasının yapılabilecekler üzerine kurulması gerektiğini vurguladı.

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