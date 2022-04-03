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"Erhürman'ın açıklamalarını üzüntüyle takip ediyoruz"

Başbakan Faiz Sucuoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

03 Nisan 2022 Pazar 19:18
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"Erhürman'ın açıklamalarını üzüntüyle takip ediyoruz"
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"Erhürman'ın açıklamalarını üzüntüyle takip ediyoruz" Başbakan Faiz Sucuoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İşte Başbakan Sucuoğlu'nun sosyal medya paylaşımı;

"Değerli sosyal medya arkadaşlarım, tüm vatandaşlarımız;
Bundan böyle Pazar Günleri, vakit buldukça, ana akım medyadan olduğu gibi, bu mecradan da sizlerle  buluşmaya, görüşlerimi paylaşmaya, sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım...

Diyalog yolunu sürekli açık tutmak, benim için yeni bir uygulama değil, sosyal, mesleki ve siyasi hayatımda vazgeçmeyeceğim bir yaşam biçimidir...

Değerli Dostlar;

Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen kitle iletişim araçları sayesinde, dünyadaki gelişmeleri anında izleyebiliyor, yaşanmakta olan global krizlerin detaylarını ve bizlere yansımalarını hemen gözlemeyebiliyoruz.
Akaryakıt ve gıda fiyatlarında artışın nedeni ile ilgili sizlere daha detaylı ve teknik bir bilgilendirme yapmayı düşünüyorum.
Halkımıza sesleneceğiz ve yakın döneme ilişkin atacağımız adımları anlatacağız.

Çok şükür anlımız açık ve zaten herşey sarih ve anlaşılır...

1 Nisan Cuma Günü yapılan eylemde, katılımcıların, demokratik olgunlukla ortaya koyduğu taleplerini ve şikayetlerini dinledik, notlarımızı aldık.
Başbakanlık önünde yapılan eylemde gençlerle görüştük, çaylarını içtik, dinledik, anlattık...
Muhalif görüşleri, söylemleri ekonomik kaygı gözeterek dinlemeye her zaman hazırız...

Değerli kardeşlerim;

Kitleleri, kalabalıkları, siyasi çıkarlar uğruna yönlendirmeye çalışıldığı çok dönemlere şahitlik ettik.
Anamuhalefet CTP'nin bu konudaki dosyası geçmişte hayli kabarık...
Son 30 yılın neredeyse yarısını hükümette geçiren CTP'nin, konulardan, sorunlardan kendisini arındırma gayretini ibretle izliyoruz.

Her hükümete geldiklerinde Ülke yönetimini, dar çerçeveli MYK ve Parti Meclisi Kararlarına hapsetmiş, bürokrat atamalarını bile Parti Meclisine onaylatan anlayışı bu halk unutmamıştır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden bizlere daha yaratıcı fikirlerle katkı koymasını beklerken maalesef dar görüşlü taban baskısına boyun eğiliyor ve populizme yenik düşülüyor.

Genel Başkan Sayın Tufan Erhürman, sağolsun sabah- akşam beni, partimi, hükümetimizi eleştirmeye çalışıyor.
Okuduğum ya da dinlediğim zaman, somut öneri ve veri elde edebilecek unsurları da görmek isterdim kendisinden...

Halböyle iken, Sayın Erhürman'ın medyada yer alan açıklamalarını hayretle ve üzüntü ile takip etmekteyiz.
Kendilerine sunduğumuz hükümet kurma önerimizi, sudan bahanelerle geri çeviren, sorumluluğu her zamanki gibi, kendileri dışında her kesime yüklemeye çalışan Sayın Erhürman'ın kafa karışıklığını sona erdirip, küçük siyasi hesaplara 3 -4 yıl sonrasını değil, bugün için somut önerilerle ne düşündüğünü öğrenmek istediğimizi vurgulamak istiyorum."

Anahtar Kelimeler:
ErhürmanKKTCFaiz Sucuoğlu
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