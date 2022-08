Erhürman: İnsanların Açlığa Mahkum Edildiği Bir Dönemden Geçiyoruz

Kongre’ye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri ve bazı milletvekilleri de katıldı. Kongre sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkına karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerini vurguladı ve CTP’nin tek başına iktidarının çok yakın olduğunun altını çizdi. İlçe Yönetim ve İlçe Disiplin Kurulları için seçim yapılmazken, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu: Hüseyin Can, Osman Özyöre, Sadık Bozkırlı, Selda Şafak, Cem Demiralp, Kazım Demir, İsmail Hakkı Nurçin, Meral Sertsoy, Abdullah Altındağ, Abdi Çetinkayalı. İlçe Disiplin Kurulu Üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Polili, Hasan Konti, Salih Solmazcan, Özdemir Konuralp, Ahmet Uyguner.

ERHÜRMAN: İNSANLARIN AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİĞİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Kongre’de konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çok zor bir dönemden geçtiğine vurgu yaparak, yıllarıdır bu adada çözüm ve barış için mücadele verdiklerinin altını çizdi. Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılabilmesi ve uluslararası hukukla buluşabilmesi için verilen mücadeleleri de hatırlatan Tufan Erhürman, içinde bulunulan dönemde Kıbrıs Türk halkının ‘Sarayönüne’ hapsedilmeye çalışıldığını kaydetti. CTP’nin 1970’den beri bu ülkede demokrasi için mücadele ettiğini vurgulayan Erhürman, “Kendi ayaklarımız üzerinde duralım diye mücadele ediyoruz. Üreterek var olalım diye mücadele ediyoruz. Üretimin bitirildiği, üretmeyin denilen bir dönemden geçiyoruz. Emek için emekçi için mücadele ediyoruz. Asgari ücretin hayat pahalılığı altında belirlendiği, insanların açlığa mahkum edildiği dönemden geçiyoruz” dedi.

“SORUMLULUĞUMUZ KIBRIS TÜRK HALKINA KARŞIDIR”

Sorumluluklarının sadece partilerine karşı olmadığının altını çizen Erhürman, “Sorumluluğumuz Kıbrıs Türk halkına karşıdır, bu adaya karşıdır” diye konuştu. Önlerinde üç seçimin olduğunu dile getiren Erhürman, bu seçimlerin, ülkenin kaderini belirleyeceğine dikkat çekti. Erhürman partililere seslenerek, “Bizim yapmamız gereken dayanışma içerisinde olmaktır. Bu halka karşı sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmektir” dedi. Yıllardır büyük bir özveri ile İskele İlçe Başkanlığı’nı yürüten Hüseyin Mülazime teşekkür eden Tufan Erhürman, yeni seçilen yönetime başarılar diledi. Erhürman, “Zor bir dönemden geçiyoruz ama sakın umudu yitirmeyin. Çünkü denenmemiş olan geliyor, CTP’nin tek başına iktidarı geliyor” diye ekledi.

ÖZTÖREL: CTP’YE OLAN İHTİYAÇ HER ZAMANKİNDEN FAZLA

Gerçekleştirilen kongrenin, örgütlenme yapısına pozitif ivme kazandıracağına dikkat çeken İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, CTP’nin politikalarını insanlara ulaştırmak için çaba sarf edeceklerini belirtti. Temelde insan odaklı siyasete devam edeceklerinin altını çizen Öztörel, en ağır yaşam şartlarının İskele bölgesinde olduğunu vurguladı. CTP’ye olan ihtiyacın her zamankinden daha çok olduğunu söyleyen Öztörel, CTP’nin daha da sorumluluk alacağı günlerin yakın olduğuna işaret etti. Öztörel, “CTP İskele İlçesi olarak her zamankinden fazla birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekmektedir. Tüm üye ve sempatizanlarımızın samimiyetle bu sürece katkı koyacaklarına şüphem yoktur” diye konuştu. İçinde bulunulan dönemin dayanışma dönemi olduğuna işaret eden Öztörel, “Halkımızı ağır ekonomik koşullar altında yaşamaya layık gören işbirlikçi anlayışa karşı mücadelemiz artarak devam edecek” dedi. CTP’yi tek başına iktidara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarına vurgu yapan Öztörel, “Adamızı yeniden yeşerteceğiz” diyerek sözlerine son verdi.

MÜLAZİM: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Yıllardır gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını vurgulayan Hüseyin Mülazim, içinde bulunduğumuz dönemde büyük baskılar yaşandığını belirtti. Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Mülazim, birlikteliğin ve dayanışmanın önemine işaret etti. Kırgınlıklara ve dargınlıklara gerek olmadığına dikkat çeken Mülazim, Kıbrıs Türk halkının çok zor bir dönemden geçtiğini kaydetti. Gençlerin göç yollarına düştüğünü dile getiren Mülazim, “Biz çok zor süreçlerden buralara geldik. Bu sıkıntıların üzerinden gelebilecek tek parti CTP’dir” dedi. CTP’de birleşmenin önemine de dikkat çeken Mülazim, görev alacak olan kişilere başarılar diledi. İskele İlçe Başkanlığı’nı devreden Hüseyin Mülazim, “Ülkemizi daha güzel günlere getireceğimize inanıyorum” diyerek sözlerine son verdi.