Erhürman: “İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Vakıflar Genel Müdürlüğü için açılan 18 kişilik münhal için 435 kişinin müracaat ettiğini, bu kişilere sınav yapılmadan mülakata çağrıldıklarını ve mülakat esnasında hal hatır sorularak insanların gönderildiğini açıkladı, bunun insanlarla dalga geçmek olduğunu vurguladı.

Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında hükümetin bu istihdam konusundaki uygulamasını eleştirdi ve işe alımların seçim sonrasına bırakılmasının partizanlığın dik alası olacağını dile getirdi. İnsanlara Anayasa ve Vakıflar mevzuatına çalışmaları gerektiğinin söylendiğini kaydeden Erhürman, sınav yapılması yerine sadece mülakat yapıldığını ve bu insanların şu an geri dönüş beklediklerini belirtti.



Turizm sektöründe çalışan işçilerin sadece yüzde 20’sinin KKTC yurttaşı olduğunu anımsatan Erhürman, hükümetin yerli işçi sayısını artırma hedefinde olduğunu ancak bunun gerekliliklerini yerine getirmediğini söyledi. Ana muhalefet CTP lideri Erhürman, pandemi sürecinde casino çalışanlarına devletin yardım etmediğini, bahane olarak da casino patronlarının devlete olan vergi borçlarının öne sürüldüğünü belirtti ve bundan sadece çalışanların zararlı çıktıklarını dile getirdi. Gelinen noktada turizm sektöründe işten durdurmaların başladığını kaydeden Erhürman, insanların bu sebeplerden dolayı kamu sektöründe yönelmeye başladıklarını söyledi.

“KENDİ YAYIN PLATFORMUMUZU KURMAK ZORUNDAYIZ”

Diyalog TV’nin uydudan çıkarılması hakkında konuşan CTP lideri Tufan Erhürman, kanalın uyduya çıkmadan da ülke içinde izlenebilmesi gerektiğini, bunun için de KKTC’nin kendi yayın platformunu kurması gerektiğini belirtti. Ülkemizdeki yayın kuruluşlarının Türkiye’deki yayın platformuna bağlı olduklarını ve bundan dolayı da Türk hukukuna uymak zorunda bırakıldıklarını ifade eden Erhürman, bunun da uydudan indirilme riskini beraberinde getirdiğini işaret etti. KKTC’nin kendi yayın platformunu kurması halinde kanalların uydudan çıkarılsa bile ülke içerisinde izlenebileceğinin altını çizen Erhürman, bunun dörtlü koalisyon döneminde de gündeme geldiğini anımsattı.

“YGK’LER SERİ ÜRETİM HALİNDE”

Hükümetin ülkeyi Yasa Gücünde Kararnamelerle yönetmeye devam ettiğini ifade eden Tufan Erhürman, Meclis tatilini bu sebepten dolayı kısalttıklarını ancak Mali Bütçe Komitesi’ne sadece 2 kararnamenin gönderildiğini, gönderilmeye bekleyen 70 kararname olmasına rağmen hükümetin ülkeyi kararnamelerle yönetmeye devam ettiğini söyledi. Erhürman konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Seri üretimde yasa gücünde kararname çıkarmaya devam ediyorsunuz. Meclis açık, neden kararnameleri Meclis’e getirmiyorsunuz? YGK ile pandemi döneminde ülkeyi yönetmeye çalışmanıza ses çıkarmadık ama şimdi meclis açık. Nasıl yönetiyorsunuz bu ülkeyi? Bunları Meclis’e getirmekten vaz mı geçtiniz? Konuşuyoruz ama ha duvara konuşuyoruz ha size!”

“ZAM YAPMA İHTİYACINIZ YOKTU”

“Petrol fiyatlarına neden zam yapılır bu ülkede? Brent petrol ve döviz yükselirse fiyatlara zam yapmak zorundasınız. Dörtlü hükümet döneminde neden zam yaptığımızı herkes biliyordu. Brent petrol ve döviz yükseldi, mecbur kaldık zam yaptık. Zam yapmamak için biz tüzüğü bile değiştirerek Fiyat İstikrar Fonunu 25 kuruşa kadar indirdik. Akaryakıta yaptığımız zam, bütün piyasayı etkiler hayat pahalılığını artırır ve insanların sıkıntısını daha da yükseltir. Pandemide öyle bir dönem yaşadık ki, döviz de düştü ama brent petrol 20 dolarlara kadar indi. Ham petrol sıfırın altına da indi. Bu dönemde sizin zam yapma ihtiyacınız yoktu.”

“GEÇİCİ ÖĞRETMEN ALIMI YAPMAYIN”

“Bu dönem içerisinde öğretmen alımı olacak. Bunun için Eğitim Bakanlığı geçen ayın başında KHK’ye başvurusunu yaptı. Seçim dönemi içinde KHK sınav yapamayacak. Geçici öğretmen alımı belli alanlarda gerçekleşecek. Bu anomaliyi kullanmaya kalkmayın. ‘Seçim dönemidir, sınav yapmıyoruz, geçici alıyoruz’ demeyin. Bu sınav yapılmalıdır. Seçim dönemi onlarca geçici öğretmen alınırsa bütün hukuk mantığı alt üst olur. Bunun takipçisiyiz, sakın yapmayın.”

“YÜRÜTMENİN İÇİNDE KOORDİNASYONU SAĞLAYIN”

“Nasıl oluyor da hala bu memlekette epidemiyolojik rapor meselesi tartışma konusu oluyor? Yürütmenin içerisinde bu koordinasyonu sağlayın. Cumhurbaşkanı ile koordinasyon kuracak olan sizsiniz. Bir raporu Güney Kıbrıs’a sunamadık. Kaç aydır bu konuyu konuşuyoruz? Geçen hafta Sağlık Bakanı Ali Pilli raporun meclise sunulacağını söylemişti. Hani nerede? Siz bir raporu sunamıyorsunuz ve onlar size 3 rapor sunuyorlar. Şaka gibisiniz ama kötü bir şakasınız.”

“İMAR PLANINI DA PANDEMİ HASTANESİ GİBİ YILAN HİKAYESİNE ÇEVİRDİNİZ”

“Herkes sanıyor ki, bu hükümetin yılan hikayesine döndürdüğü tek konu pandemi hastanesidir. Aradan aylar geçti, hala imar planı geçmedi. Siz bu planı yine ertelemeyi düşünüyorsunuz. Bir ekonominin motive olmasının en önemli aracı öngörülebilirliği sağlamasıdır. Aylardır bu imar planını askıda tutuyorsunuz. Neye göre karar verecek insanlar? 15 Temmuz son 2 gün kaldı, hala bu konuda ne yapacağınızı bilmiyoruz. İmar planında pandemi mi vardı? Yine uzatma çabasındasınız. Yine seçim sonrasına mı atacaksınız bu kararı?”

“BİZ RAPORU BEKLİYORUZ, SİZ KONUŞUYORSUNUZ”

“Özel jet krizi meselesinde ‘Konu madem polise gitti, raporun göndersin bekliyoruz’ dedik. Çok bekleyecek değiliz ama raporu görelim diyoruz. Bir raporu beklerken sizin kendi içinizden vekil arkadaşlarınız diyor ki bu bir tek bakanın meselesi değil. En az 5 bakan sorumludur. Bunu biz de söyledik ama rapor gelsin dedik. Ön raporda bir sürü ihmal var ama tamamını bekledik. Biz konuşmuyorken sizin vekilleriniz konuyu her yerde konuşmaya devam ediyorsunuz.”