Erhürman: İşsiz insanların sayısını öğrenemiyoruz

CTP lideri Tufan Erhürman, işsiz insanların sayısının arttığını belirtti, “Çalışma Bakanı’ndan işsiz insanların ya da kapanan işyerlerinin net sayısını istedim, bir kez daha bunu alamadım” dedi.
Tufan Erhürman basın açıklaması yapıyor:
CTP lideri Tufan Erhürman, işsiz insanların sayısının arttığını belirtti, “Çalışma Bakanı’ndan işsiz insanların ya da kapanan işyerlerinin net sayısını istedim, bir kez daha bunu alamadım” dedi.
CTP lideri Tufan Erhürman, işsiz insanların sayısının arttığını belirtti, “Çalışma Bakanı’ndan işsiz insanların ya da kapanan işyerlerinin net sayısını istedim, bir kez daha bunu alamadım” dedi.
Tufan Erhürman basın açıklaması yapıyor: