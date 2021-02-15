Erhürman: İşsiz insanların sayısını öğrenemiyoruz

CTP lideri Tufan Erhürman, işsiz insanların sayısının arttığını belirtti, “Çalışma Bakanı’ndan işsiz insanların ya da kapanan işyerlerinin net sayısını istedim, bir kez daha bunu alamadım” dedi.