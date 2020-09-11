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Erhürman: "İşsizlik artıyor, hükümet önlem almıyor!"

Cumhurbaşkanı adayı ve CTP Genel Başkanı ve Tufan Erhürman, pandemi süreciyle birlikte işsizlik oranının yükseldiğini, yeniden açılımlar olmasına karşın bu oranın giderek artış gösterdiğini ve hükümetin de buna seyirci kaldığını vurguladı.

11 Eylül 2020 Cuma 16:04
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Erhürman: "İşsizlik artıyor, hükümet önlem almıyor!"

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Tufan Erhürman, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş) ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.

Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya eşlik etti. Halkın zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Erhürman, CTP olarak 6 aydır halkı korumaya yönelik politikalar geliştirilmesi yönünde hükümete çağrıda bulunduklarını, ancak taleplerinin reddedildiğini ifade etti. Gün geçtikçe vaka sayılarında artış gözlemlendiğini ve sağlık sisteminin bunu artık kaldıramaz noktaya ulaştığının altını çizen Erhürman, tüm uyarılara rağmen alınan yanlış kararlar ve zamanında uygulanmayan kararlardan dolayı bu noktaya gelindiğine işaret etti.

“ÇALIŞMA HAYATINDAKİ SIKINTILAR ARTARAK BÜYÜYOR”

Çalışma hayatındaki sıkıntıların giderek büyüdüğünü belirten Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, çok sayıda insanın işsiz kaldığını, işletmelerin çalışmalarına ara verdiğini söyledi. 

Erhürman, resmi işsizlik rakamlarına göre 2 bin kişinin işsiz görülmesine rağmen binlerce insanın ödeneksiz izne çıkarıldığını, çalışanların ya maaş almadıklarını ya da çok az bir ücretle hayatlarını döndürmeye çalıştıklarını vurguladı. Bütün bunların acı verdiğini kaydeden Erhürman, çalışma hayatındaki sıkıntı ve ekonomideki bozulmanın artarak devam etmesi, çocukların eğitim açıklarının devamı gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını anımsattı.

“DOĞU AKDENİZ’DEKİ GELİŞMELER BİZİ TEDİRGİN EDİYOR”

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon ve deniz yetki alanlarının paylaşımıyla ilgili problemlerin de gündemde olduğunu ifade eden CTP lideri Tufan Erhürman, bu gelişmelerin kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının özne olmasına rağmen bu gelişmelerin dışında bırakıldığını kaydeden Erhürman, “Sanki biz yokmuşuz gibi davranılması, bizim halkımızın kimliğini, kültürünü geleceğe taşımamız açısından bizde çok ciddi sıkıntı ve endişe yaratıyor” dedi.

“BU SEÇİM BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKTİĞİ MESAJINI VERİYOR”

Ekim ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görüşlerini ortaya koyan Tufan Erhürman, bu seçimin bazı şeylerin değiştirilmesi gerektiği mesajını verdiğini işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’nın müzakere etmek dışında sembolik bir makam olmaması gerektiğine değinen Erhürman, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin farkına varıp çeşitli stratejiler geliştirmek ve halkı ihtiyaç duyduğu çözüme taşıyacak hamlelerin yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu makamın Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturmak, içte ve dışta liderlik yapan bir konuma gelmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, böyle bir değişim için aday olduğunu ve bu değişimi gerçekleştirmek için çok çalışacaklarını söyledi.

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