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Erhürman: “Kadın girişimciliği ve kooperatifleri teşvik edilerek desteklenecek”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kadın girişimciliğinin ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilerek destekleneceğini vurguladı.

07 Ocak 2022 Cuma 18:19
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Erhürman: “Kadın girişimciliği ve kooperatifleri teşvik edilerek desteklenecek”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kadın girişimciliğinin ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilerek destekleneceğini belirtti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adayları, Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği’ni ziyaret etti, çözüm önerilerini paylaştı. Ziyarette Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Kavuklu ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşma Yapan CTP Lideri Tufan Erhürman, kadın işsizliğini amaçlayan politikalar uygulayacaklarının altını çizdi.

ERHÜRMAN: KADINLARIN NE KADAR ÇOK ŞEY ÜRETEBİLDİĞİNİ HEP GÖRDÜK

Planlayarak üretmenin önemine dikkat çeken Tufan Erhürman, üretimde sürdürülebilirliğin olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Üretilen ürünlerin pazarlanmasının önemine de dikkat çeken Erhürman, bugüne kadar bazı alanlarda eğitim ve planlama bacağının hep eksik kaldığını belirtti. Festivallere gittikleri zaman kadınlarımızın ne kadar çok şey ürettiğini gördüklerini vurgulayan Erhürman, doğru plan ve programlarla nitelikli yapı oluşabileceğini ifade etti. Erhürman, inovasyon ve katma değer odaklı gelişimin ve ekonominin can damarı olan işletmelerin artması, genç ve kadın girişimcilerin ekonomiye katılımı için girişimcilik ikliminin geliştirilmesi hedefinde olduklarının altını çizdi. Çalışma yaşamında cinsiyet temelinde ayrımcılığın önlendiği politikaları uygulayacaklarına dikkat çeken Erhürman, “Kadınların istihdama katılımının teşvik edildiği, kadın işsizliğinin azaltılmasını amaçlayan politikalar uygulanacak” dedi. Tufan Erhürman, kadın girişimciliği ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilerek destekleneceğini de ifade etti.

KAVUKLU: KADINLAR KATILIMCI DEĞİL, LİDER OLMALI

Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı İçim Kavuklu, CTP heyetinin ziyaretinin kendileri için çok anlamlı olduğunu kaydetti. Vakıflarla derneklerin omuz omuza çalışmasının önemine vurgu yapan Kavuklu, derneklerinin 8 Mart’ta bir yılını dolduracağını ifade etti. Projeler üreten ve bunların arkasında duran bir dernek olduklarını söyleyen Kavuklu, topluma katkı sağlamak amacında olduklarını dile getirdi. Kadınların katılımcı değil, lider olmasını dilediklerini belirten Kavuklu, kadının siyasi hayata, yönetimlere el atmasını istediklerini vurguladı. Kavuklu, ülke tanıtımına katkı sağlamak için girişim de yaptıklarını sözlerine ekledi.

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