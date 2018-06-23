Erhürman: "Kamuda mevcut çalışma saatleri doğru değil"

Havadis'te yer alan habere göre, Başbakan Tufan Erhürman, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde başı kapalı fotoğraflı öğrenci diplomalarının imzalanmaması, kamuda çalışma saatleri, CAS çalışanlarının durumu, milletvekilliği dokunulmazlıkları, vatandaşlıklar ve yerel seçimler konularında Havadis’e önemli açıklamalarda bulundu.

Erhürman, hükümet çalışmaları konusunda da değerlendirmeler yaptı.

Erhürman, kamu reformu, yerel yönetimler reformu, bilişim suçları, kara paranın aklanmasının önlenmesi gibi birçok yasanın meclisten geçirilmesi yönünde kamuoyunun hükümetten beklentileri olduğunu kaydederek yaz döneminin hükümet için gerçekten bir yoğun bir çalışma dönemi olacağını kaydetti.

Üzerinde çalışılan yasaların birkaç tanesinin bitme aşamasına gelinmesi halinde hükümetin, meclisi yaz döneminde iki defa olağanüstü toplantıya çağırma niyetinde olduğunu belirten Erhürman, “Yaz dönemi hükümet için kesinlikle bir tatil dönemi değildir. Hedefimiz, kamu reformu ve belediyeler reformunu en geç 2019’un başına bitirmektir” dedi.

“Önemli olan yüzün karakteristik özelliğinin kapanmaması”

Başbakan Erhürman, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde başı kapalı fotoğraflı öğrenci diplomalarının imzalanmaması ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yayınladığı genelge konusunda da açıklamalarda bulundu.

Erhürman, şunları anlattı: “Bakanlığın yayınladığı genelge geçmiş yılarda da rutin olarak yayınladığı bir genelgedir. Bu genelgenin üzerinde ‘başı açık olması’ diye yazıyor. İçişleri Bakanlığı’na, ‘kimliklerde ve pasaportlarda nasıl bir uygulama yapıyorsunuz?’ diye sorduk. Bize verilen bilgi ‘Yüzün karakteristik özellikleri belli olmak kaydı ile fotoğraf kabul edilir’ şeklinde oldu. ‘Sizin uygulamanızda başörtülü olup da kimlik kartında başörtülü fotoğrafların yer aldığı kimlikler var mı?’ diye sorduğumuzda ise cevap ‘evet’ oldu. Kimlik ve pasaport gibi diploma da resmi bir evraktır. Dolayısıyla benim de Kudret Bey’in de Serdar Bey’in de Cemal Bey’e dediğimiz şey, ‘O zaman kimliklerde ne uyguluyorsak diplomalarda da aynı şeyi uygulayalım, çünkü mantık aynıdır, mantık kişinin anlaşılabilmesidir’. Sayın Özyiğit de bize bu genelgenin yıllardır rutin olarak uygulandığını ama yaptığımız öneri üzerine bununla ilgili Başsavcılık’tan görüş almak istediğini söyledi. Başsavcılık görüşü eline ulaşana kadar da diplomaları imzalamadı.”

“Kamuda mevcut çalışma saatleri doğru değil”

Erhürman, kamuda çalışma saatlerinde de rutine uyulduğunu ancak kamuda mevcut çalışma saatlerinin doğru olmadığını kaydetti.

Erhürman, “Çalışma saatleri içerisinde, çalışma saatlerine uyulduğunu da düşünmüyorum. Yani memurlar saatinde işe gelip saatinde mesaiyi bitirmiyorlar. Kamuda çalışma saatleri konusunda bu yıl rutini bozmadık ama bunu kamu reformu içerisine alarak düzelteceğiz” dedi.

Erhürman, Savcılık’ın ‘CAS devletle ilintili olan bir şirket olmadığı’ yönünde görüşü olduğunu ancak

Savcılık’ın görüşüne rağmen CAS çalışanının Mayıs ve Haziran ayı sonuna kadar maaşlarının devlet tarafından ödendiğini söyleyen Erhürman, devletin ayrıca CAS’a müşteri bulmak konusunda da aracılık yapacağını belirtti.

“Dokunulmazlık konusunda tavrımız nettir”

Başbakan Erhürman, milletvekilliği dokunulmazlığı konusunda hükümetin tavrının net olduğunu belirterek, Savcılık’tan talep gelmesi halinde hangi siyasal partiden olursa olsun söz konusu vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için oy kullanacaklarını belirtti.

Erhürman, mal bildirimi konusunda ise “Biz bu mal bildirimi meselesinde de ‘yasal prosedür hızla tamamlansın, Savcılık’a sevk olacaksa olsun’ diyoruz. Zarf değiştirme diye bir usul yasada yok. Hepimiz zarf verdik. O zarfta şuandaki mal beyanımız var. Zarfı verdikten sonra mal varlığında ciddi bir değişiklik olması halinde ise bu ek zarf vererek bildirilmelidir. Zarf değiştirme ile ilgili talep olursa buna olumlu cevap verilmesi mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

“174 dosyada tek bir kağıt yoktu”

Vatandaşlıklar konusunda da açıklamalarda bulunan Başbakan Erhürman, “İlk etapta iptal kararı verilen 174 kişi çok açık bir şekilde vatandaşlıkları hukuka aykırı olduğu görülen, dosyasında kağıt bile olmayan, hatta memlekette ikamet de etmeyen, ilk nazarda dosyası boş olan kişilerdi” dedi.

“Yerel seçim sonuçları hükümet performansını belirlemez”

Yerel yönetimler seçiminin sonucunun hükümet üzerinde bir etkisinin olmayacağını söyleyen Erhürman, aksini iddia edenlerin maksatlı olduklarını söyledi.

Erhürman, “Yerel yönetimler seçimi sonucunun bu hükümet üzerinde bir etkisinin olmayacağını UBP de çok iyi biliyor, Sayın Özgürgün de. Ama UBP’nin bir varlık biçimi vardır o varlık biçimi de hükümette olmakla ilintilidir. Hükümette olamadığı sürece kendini iyi hissedemiyor. Dolayısıyla seçmenlere ‘biz hükümette değiliz ama zannetmeyin ki hükümette olmayacağız, verin bize oyu da biz gelince halledeceğiz bu işleri’ mesajı vermeye çalışıyor. Dolayısıyla UBP’nin bu bilinçli olarak ve varlık sebebi ile ilgili bir algı yaratmasına ben hiçbir şekilde prim vermiyorum” diye konuştu.