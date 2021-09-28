Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Aracın camını kırıp hırsızlık yaptı
Aracın camını kırıp hırsızlık yaptı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
banner107
Flaş Haber
Kimseden oy bekleme HARMANCI!
Kapat

Erhürman: ‘Kaynak yok’ denilen ülkede kaynakların doğru kullanılmaması kabul edilemez

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kalkınma Bankası ile Koopbank’ın hakkında çıkan haberlere işaret ederek, ‘Kaynak yok’ denilen ülkede kaynakların doğru kullanılmamasını daha fazla kabul etmek mümkün değil!” dedi.

28 Eylül 2021 Salı 18:21
55 Okunma
Erhürman: ‘Kaynak yok’ denilen ülkede kaynakların doğru kullanılmaması kabul edilemez
banner108

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kalkınma Bankası’ndan alınan kredilerin yüzde 53’ünün geri ödenmemiş olmasına ve Koopbank’ta batık krediler için soruşturma isteyen üyelerin görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Erhürman, “İki haberin de takipçisi olacağız... Ama bununla yetinmek doğru değil. ‘Kaynak yok, kaynak yok’ denilen ülkede kaynakların doğru kullanılmamasını daha fazla kabul etmek mümkün değil!” dedi.

CTP Lideri Erhürman, şöyle devam etti:

“Yapacağımız iş, hükumette olduğumuz dönemde başlattığımız ama tamamlamaya hükumetin ömrünün yetmediği çalışmayı tamamlamak. KIB-TEK'te de, Kalkınma Bankası'nda da, KOOP-BANK'ta da, Vakıflar Bankası'nda da yönetim kurullarında siyasi atamayı kaldırmak, oraları profesyonelleştirmek ve kurumları siyasetten özerkleştirmek. Bu ülkede yatırım yapacak kaynak yok diyenler kaynağın var olduğunu o zaman görecek!”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Mesleki haklarımıza yönelik etik dışı müdahaleleri yasal zemine taşıyacağız”
“Mesleki haklarımıza yönelik etik dışı müdahaleleri yasal zemine taşıyacağız”
Olgun Amcaoğlu'nun Ankara temasları sürüyor...
Olgun Amcaoğlu'nun Ankara temasları sürüyor...
Derinya'da “Çözüm ve Yeniden Birleşme” yürüyüşü düzenleniyor
Derinya'da “Çözüm ve Yeniden Birleşme” yürüyüşü düzenleniyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim