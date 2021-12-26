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Erhürman: Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Çarşısı ziyaereti sırasında yaptığı konuşmada, “Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz” dedi.

26 Aralık 2021 Pazar 14:41
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Erhürman: Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet dün sabah Girne Çarşısı’nı gezerek yurttaş ve esnafın sorunlarını dinledi.

Erhürman’a çarşı gezisinde milletvekili adayları da eşlik etti. Baldöken Otoparkı’nda buluşan heyet, önce Girne Çarşısı’nı, ardından da liman esnafını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modelini hayata geçireceklerini dile getiren CTP lideri Tufan Erhürman, esnafın hem ekonomik kriz, hem de pandemiden dolayı yaşadığı tahribatı gidereceklerini vurguladı.

Son Güncelleme: 26.12.2021 22:57
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk Partisi
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