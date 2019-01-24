Erhürman: “Kıbrıs sorununun Haziran ayı içerisinde hareketlenmesini bekliyoruz”

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 10.00 sıralarında başladı ve yaklaşık yarım saat sürdü. Başbakan Tufan Erhürman görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı ileTürkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu’nun ziyareti öncesi Hükümet-Cumhurbaşkanlığı koordinasyonu yaptıklarını kaydetti.nda durağan bir dönemin içerisinde olunduğuna da dikkat çeken Başbakan Tufan Erhürman Türkiye’de yapılacak yerel seçimler ve Mayıs ayındaki gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu’nun seçimleri nedeniyle Kıbrıs sorununun Haziran ayı içerisinde hareketlenmesini beklediklerini kaydetti.

Erhürman doğal gaz ile ilgili olarak ise Türkiye ile istişare içinde bulunulması gereğine dikkat çekti.