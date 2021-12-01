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Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kararını verecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, önümüzdeki seçimlerin çok kritik olduğuna dikkat çekti ve yaşatılanların, Kıbrıs Türk halkının kaderi olmadığını vurguladı. 

01 Aralık 2021 Çarşamba 15:14
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Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kararını verecek”
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Kıbrıs Türk halkının, demokratik refleksini ortaya koyması gerektiğini belirten Erhürman, memleketin kırılma noktasında olduğunu belirtti. 
CTP heyeti, KKTC Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra milletvekili Doğuş Derya ve Lefkoşa İlçe yöneticileri de ziyarette hazır bulundu. 

ERHÜRMAN: SIKINTI VE ENDİŞE YAŞIYORUZ
CTP Genel Başkanı Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, memleketin genel hali konusunda sıkıntı ve endişe yaşadıklarını vurguladı. Kriz sürecinde, özel sektörü ayakta tutmanın önemine dikkat çeken Erhürman, “2018’de yüzde 29 enflasyon oluştu. Biz hükümetteydik ve memura, özel sektör emeklisine, yüzde 34 hayat pahalılığı verdik” hatırlatmasını yaptı.
Döngünün ancak bu şekilde korunabileceğini söyleyen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile olan ilişkileri de doğru bir zemine oturtmak gerektiğini ifade etti. 

“TC İLE İLİŞKİLERDE EN KÖTÜ DÖNEM YAŞANDI”
Geçmiş hükümetin 3 milyar 250 milyon TL’lik protokol imzaladığını kaydeden Erhürman, şu ana kadar bu paranın sadece yüzde 29’unun geldiğine dikkati çekti.
Tufan Erhürman, TC ile olan ilişkilerde en kötü dönemin yaşandığını dile getirdi. Yaşatılanların, Kıbrıs Türk halkının kaderi olmadığına vurgu yapan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının tüm bunları yaşadıktan sonra bir demokratik refleks ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum” dedi. 

“KIBRIS TÜRK HALKI KARARINI VERECEK”
Gençlerimizin yüzde 30’unun işsiz olduğunu vurgulayan Erhürman, bu durumda bile dışarıdan işçi gelmeye devam ettiğini söyledi. Erhürman, “Yapacak çok iş var. Başlattığımız çok iş var. CTP olarak diyoruz ki; bu yaşadıklarımız kaderimiz değildir. Bu seçim bir kırılma noktasıdır. Ya refleks göstereceğiz ya da razı olacağız. Kıbrıs Türk halkı geleceğiyle ilgili kararını verecek” diyerek sözlerine son verdi.  

KURT: EKONOMİK YIKIMDAN BİR AN ÖNCE KURTULMAK İSTİYORUZ 
KKTC Çukurovalılar Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sebahattin Kurt ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “İnanıyoruz ki bu zor günleri bir an önce atlatacağız” dedi. Yeni bir hükümetin kurulmasıyla birlikte bu ekonomik yıkımdan bir an önce kurtulmak istediklerini kaydeden Kurt, güçlü bir hükümetle güçlü bir adım atılması gerektiğine dikkat çekti.

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