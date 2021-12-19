Erhürman: Kıbrıslı Türkleri yok etmelerine izin vermeyeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Taşkınköy spor Kulübü’nü ziyaret etti. Erhürman’a ziyarette Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekili adayları ve partililer eşlik etti.

ERHÜRMAN: HÜKÜMET ‘HA VAR, HA YOK’

Tufan Erhürman, Taşkınköy ziyaretinde yaptığı konuşmada, aydınlıktan, daha karanlığa doğru gidilen bir sürece vurgu yaptı. Sağlıkta başlayan krizin, ekonomik krize dönüşeceğini aylar önce söylediklerini hatırlatan Erhürman, dönemin başbakanı Ersin Tatar’ın, ‘kriz yok’ diyerek kriz masası önerilerini reddettiğini belirtti. Son dönem yaşanılan krizin içerisinde halkın ezildiğini vurgulayan Erhürman, “Hükümet ha var, ha yok bir durumda devam etti” dedi.

“ECZANELERDE İLAÇ YOK, TÜRKİYE İLE KONUŞMUYORLAR”

Erhürman, UBP hükümetinin hayat pahalılığını dondurmaya kalktığının altını çizerken, “İnsanların alım gücünü daha da düşürmeye çalıştılar. Biz vergileri düşürürken, kamuda ve özelde çalışanlardan yüzde 10 alınan verginin, yüzde 20’ye çıkarılması için öneri yaptılar” dedi. Türkiye ile imzalanan 3 milyar 250 milyon TL’lik protokolün sadece 950 milyon TL’sinin geldiğini kaydeden Erhürman, “Bu hükümete Türkiye’den para falan geldiği de yoktur” dedi.

Eczanelerde ilaç kalmadığına işaret eden Tufan Erhürman, “Bir telefon açıp da Türkiye’ye ihracat yasağından bizi çıkarın diyemeyecek kadar Türkiye ile iletişimleri koptu” diye konuştu.

“ÇALIŞACAK İNSAN BULAMAYACAĞIZ”

Hayvancılıkta, sanayide ve çiftçilikte işleyecek insan bulunamayacağı bir döneme doğru gidildiğini işaret eden CTP lideri Tufan Erhürman, halkın alım gücünün düşmesinin, esnafın hiçbir şey satamayacağı anlamına geldiğini dile getirdi. Erhürman, “Tek başına iktidar olacağım diye tutturdular, senin vizyonun nedir? Ne olacağım derdindeler, ne yapacağım değil. Memleket battı. Memlekette un bile üretemez hale geldik. Hiçbir çözüm önerileri yok” dedi. “Kopmuş giden bir düzen var” diyen Erhürman, halkın aklıyla dalga geçilen bir durumla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

“MEMLEKETİ BİTME NOKTASINA GETİRDİLER”

Memlekette ilk defa maaşların ödenmesinin haber olduğuna dikkat çeken Erhürman, akaryakıt istasyonlarında akaryakıt bulunmasının da haber haline geldiğine işaret etti. Erhürman, “Hükümete sorarsanız yapacak bir şeyleri yok. Öyle bir uçurum kenarına geldi ki memleket, 5 sene daha böyle gidersek yuvarlanacağız” diye konuştu. Söz konusu zihniyetin, memleketi bitme noktasına getirdiğine vurgu yapan Erhürman, “Bu zihniyetin gitmesi lazım. Bu uçurumun kenarından bu halkı döndürmemiz lazım” dedi.

“BU SEÇİM VAR OLUŞ SEÇİMİDİR”

Erhürman, kamu okullarının tamamında tam gün eğitime geçmenin önemine dikkat çekerek gereken çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Erhürman sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Yapacak çok şey var. Ne yapacağımızı anlatıyoruz. Bu işlerin çözümleri var. Avrupa Birliği ile kurulacak ilişkilerle buraya aktarılacak kaynak da var. Türkiye ile doğru zeminde ilişki kurarak buraya daha fazla kaynak aktarmak da mümkün. Kıbrıslı Türkler çok daha zor koşullarda var olmayı başardı bu adada. Bu koşullarda Kıbrıslı Türkleri yok etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu seçim bu anlamda bizim için bir var oluş seçimidir. Bu seçim başka seçimlere benzemez. Doğru kararı vermemiz lazım. Kıbrıs Türk halkı fena halde farkındadır ne yaşadığımızın. Bu seçimden CTP olarak biz, hükümeti kuran parti olarak çıkacağız.”