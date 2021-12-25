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Erhürman: Kimileri hala pembe tablolar çizmeye devam ediyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

25 Aralık 2021 Cumartesi 19:53
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Erhürman: Kimileri hala pembe tablolar çizmeye devam ediyor
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Erhürman'ın pyalaşımı:

''Marketlerde, evde tüp gaz bitti. Bulmak için üç ayrı yer dolaştık. Elektrik kesildi, iki ayrı markete gittim ikisinde de mum bulamadım. Satıcılar yurttaşların son günlerde marketlerde mum bırakmadığını söylediler. Kimilerinin dediği gibi "siyaset yapmak için" söylemiyorum. İki olayı da bugün birebir yaşadım. Maaşların ödenmesi haber; elektriğin gelmesi haber; tüp gaz bulmak haber; akaryakıt bulmak haber; markette mum bulmak bile haber artık!!! Ve kimileri pembe tablolar çizmeye devam ediyor hala!!! ''

Son Güncelleme: 25.12.2021 21:02
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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