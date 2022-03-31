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Erhürman: Kimse bu halkın tepkisini itibarsızlaştırmaya çalışmasın

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kimse, bilindik ezberlerle, kamu-özel sektör çalışanı ayrımcılığıyla bu halkın öfkesini, tepkisini itibarsızlaştırmaya çalışmasın.” dedi.

31 Mart 2022 Perşembe 19:22
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Erhürman: Kimse bu halkın tepkisini itibarsızlaştırmaya çalışmasın
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, “Kötü yönetim, hatta yönetmeme, elektrikte yapılanlar ve yapılmayanlar, ekonomik akıldan yoksun zam kararları, plansızlık, insanları üretimden koparma... halk ezilirken sergilenen makam, atama kavgalarının açıkça ortaya koyduğu gailesizlik, bu toplumun gailesini dahi çekmeme hali...” ifadelerini kullandı.

Erhürman, açıklamasında şöyle devam etti:

“Bunlar, özel sektör çalışanını da, kamu çalışanını da, işsiz kalanı da, kayıt dışına düşeni de, esnafı da, işletmeleri de, herkesi, bütün bir halkı umutsuzluğa düşürdü, ezdi. Kimse, bilindik ezberlerle, kamu-özel sektör çalışanı ayrımcılığıyla bu halkın öfkesini, tepkisini itibarsızlaştırmaya çalışmasın boşuna. Tutmaz!”

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