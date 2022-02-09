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Erhürman: “Korku iklimine hapsedildik”

Yardımsever işadamı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş kalleşçe bir saldırı sonrasında hayatlarını kaybetti...

09 Şubat 2022 Çarşamba 12:37
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Erhürman: “Korku iklimine hapsedildik”
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Falyalı cinayeti ile ilgili konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Daha önce meydana gelen silahlı saldırıların ardından dün gece gerçekleştirilen menfur cinayet bir yanda geride başsağlığı ve sabır dilediğimiz yaslı aileler bırakmış, diğer yandan ülkedeki güvenlik algısını ciddi biçimde yaralamıştır. 
Önemli sıkıntılarla karşı karşıya olan Kıbrıs Türk halkı, var olan sıkıntılarının yanında bir de korku iklimine hapsedilmeyi, güvensizlik kriziyle karşı karşıya bırakılmayı hak etmemekte, reddetmektedir. 
Resmi makamların, Cumhurbaşkanlığı'ndan başlayarak en alttaki güvenlik birimlerine kadar tüm unsurlarıyla halkın doğru bilgiye ulaşmasının sağlanması ve bu olayların en erken zamanda aydınlatılması için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermesi gerekmektedir.
Yaşanan olaylar, aynı zamanda, ülkedeki güvenlik teşkilatlanmasının, bu teşkilatın işlevlerinin ve donanımının hızla yeniden gözden geçirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşturulması ihtiyacını bir kez daha ortaya koymuştur.
Kıbrıs Türk halkı, hukuk devleti ilkesi ve temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde, güven içinde, dünyalı bir halk olarak yaşamayı hak etmektedir ve bu yolda hepimize büyük görev düşmektedir.”

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