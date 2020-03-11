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Erhürman: “Kriz yönetiminde ilk anda başarılı değildik”

CTP Genel Başkanı Erhürman, Koronavirüs nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımında, Dün yaşananlar bu konuda ilk anda maalesef başarılı olamadığımızı gösteriyor” cümlelerini kullandı.

11 Mart 2020 Çarşamba 12:55
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Erhürman: “Kriz yönetiminde ilk anda başarılı değildik”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan paylaşım yaparak, tedbirli olmakla paniğe kapılmanın birbirine karıştırılmaması gerektiğini hatırlattı.Krizi yönetmenin birinci koşulunun; paniği önlemek olduğundan söz eden Erhürman, “Dün yaşananlar bu konuda ilk anda maalesef başarılı olamadığımızı gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

“AYRI AÇIKLAMALARA DEĞİL; BÜTÜNLÜĞE İHTİYAÇ VAR”

Paniğin, bu süreçte görebileceğimiz zararı azaltmayacağını, hatta artırabileceğini vurgulayan Tufan Erhürman, “İnsanlarımıza güven vermek için aynı konuda ayrı toplantılara ve açıklamalara değil, süreci bütünlük içinde yönetmeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“TEDBİRLERİ ALMAK, SÜRECİ EL BİRLİĞİYLE ATLATMAK ZORUNDAYIZ”

Erhürman, uzmanların görüşleri doğrultusunda alınabilecek tüm tedbirleri almak ve süreci el birliğiyle, tek merkezden yöneterek, doğru bilgileri düzenli olarak halkımızla paylaşmak zorunda olunduğunun da altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiKoronavirüsTufan Erhürman
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