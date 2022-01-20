Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş yaptı
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş...
18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürdü
18 adet çeki sahteleyip tedavüle...
Flaş Haber
Girne'de intihar!
Kapat

Erhürman: Krizi Aşmanın Yolu, Piyasadaki Para Dönüşünü Hızlandırmaktır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki krizi aşmanın yolunun, piyasadaki para dönüşünü hızlandırmak olduğunu vurguladı.

20 Ocak 2022 Perşembe 16:35
14 Okunma
Erhürman: Krizi Aşmanın Yolu, Piyasadaki Para Dönüşünü Hızlandırmaktır
banner108

Orta sınıfı koruyacak tedbirlerin önemine dikkat çeken Erhürman, insanların araba alacak parayı bulmasının imkansız hale gelmeye başladığına işaret etti. Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’ni (MASİB) ziyaret eden CTP Lideri Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adayları çözüm önerilerini de paylaştı. MASİB Başkanı İbrahim Akın ise şu an sektöre yaşanan sıkıntıların, daha önce hiçbir zaman yaşanmadığına dikkat çekti. Ziyarette MASİB yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. 

ERHÜRMAN: İNSANLARIN ARABA ALACAK PARAYI BULMASI İMKANSIZ OLMAYA BAŞLADI
Ülkenin içinde bulunduğu genel durumda, orta sınıfın yavaş yavaş yok olmaya başladığını vurgulayan Erhürman, memleketin böyle bir dönemeçte olduğunu belirtti. “Bu krizin başından beri ‘bir araya gelmek zorundayız, birlikte karar vermek zorundayız’ diyoruz. Aksi taktirde bu gemi delindiğinde hepimizi batıracak” diye konuşan Erhürman, uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi. İnsanların araba alacak parayı bulmasının imkansız olmaya başladığının altını çizen Erhürman, Türkiye’deki toplu taşımacılık olanaklarıyla Kıbrıs’taki toplu taşımacılık olanaklarının karşılaştırılamayacağını vurguladı. Erhürman, “Burada aracınız yoksa hiçbir yere ulaşamazsınız. Bu durum, seyahat özgürlüğünü sınırlayan bir şeydir. O yüzden belli bir noktanın altında olan araçlarda devletin verdiği desteğe devam etmesi ya da artırması, bizim parti olarak aklımıza yatan bir şey olur” dedi. 

“ORTA SINIFI KORUYACAK TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR”
Çok lüks olarak nitelendirilebilecek araçlarda belki devletin aldığı gelirleri artıracak bir denge mekanizmasının oluşturulabileceğine değinen Erhürman, “Orta sınıf aşağıya iniyorsa onu koruyacak birtakım tedbirleri bulmamız lazım. Kayıt dışılık konusunda yüzde 100 hem fikiriz. Bütün derdimiz memleketin genelinde kayda daha fazla almak” diye konuştu. 
Erhürman, ülkede kriz varsa, o krizi aşmanın yolunun, piyasadaki para dönüşünü hızlandırmak olduğuna dikkat çekerken, “Özellikle orta sınıfın alabileceği araçlarda, devletin kendi gelirlerinden vazgeçmesi bizim desteklediğimiz bir süreç olur” ifadelerini kullandı. 

AKIN: ŞU AN SEKTÖRDE YAŞANAN SIKINTILAR, DAHA ÖNCE YAŞANMADI
MASİB Başkanı İbrahim Akın da şu an sektörde yaşanan sıkıntıların, daha önce hiçbir zaman yaşanmadığını vurguladı. En zor dönemin yaşandığına işaret eden Akın, tedarik sorunlarının da olduğunu anlattı. Maliyetlerin yükselmemesi için belli muafiyetler getirilmesi gerektiğinin altını çizen Akın, “Bizim satamamamız demek devletin kaybı demektir. KDV indirimini yoğun bir uğraş sonucu sağlamıştık” dedi. Geçtiğimiz dönemlerde günde ortalama 120 arabanın kaydedildiğini söyleyen Akın, bugün ise günde 15-20 aracın kayıtlara geçirildiğini vurguladı. 400’e yakın üyelerinin olduğunu dile getiren Akın, sorunlara çare üretilmesi gerektiğini belirtti. Akın, “Son dönemde karşımızda ne muhatap ne de hükümet bulduk. Tedarik ve maliyet konusunda girdilerin gözden geçirilip revize edilmesi gerekiyor. ÖTV konusunda bir çalışma olduğu ortadadır. ÖTV konusunun hemen gündemden kalkması lazım. Biz buna karşıyız” diye ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: “Her ilçeye 1 müze hedefimiz hayat buluyor”
Ataoğlu: “Her ilçeye 1 müze hedefimiz hayat buluyor”
“Enerji konusunu anavatan Türkiye ile oturup çok ciddi bir şekilde konuşacağız”
“Enerji konusunu anavatan Türkiye ile oturup çok ciddi bir şekilde konuşacağız”
Kamacıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ile görüştü
Kamacıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ile görüştü
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim