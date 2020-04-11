Erhürman: “Krizi yönetecek tek bir bilim kurulu olmalı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, zor bir dönemden geçildiğini ve sinirlerin gergin olmasının da son derece doğal olduğuna değindi.
Kendisinin de şahsi fikrinin tek bir kurul oluşturulması gerektiği yönünde olduğunu kaydeden Erhürman, birçok ülkede böyle yapıldığını ve kamuoyunda bu şekilde güvenin sağlandığına dikkat çekti.
Erhürman’ın paylaşımı şöyle:
“Bir uzman hekimimiz Başbakanlık’ta kurulan Konsey’den istifa etti. Bir bakanımız bir başına sürekli eleştirilerin hedefinde. Yaşananlarla ilgili açıklamalar tek bir merkezden çıkmıyor. Sürekli birbirine ters düşen açıklamalar duyuyoruz. Medyada gündeme gelen soruların gerektirdiği yanıtlar gecikiyor, soruların muhatabının neresi olduğunu tespit etmekte dahi güçlük çekiyoruz.
Zor bir dönemden geçiyoruz ve sinirlerin gergin olması son derece doğal. Yönetim kademesinde duyguların mümkün olduğunca geri planda tutulduğu, bilimin verileri ışığında aklın öne çıktığı, kamuoyuna güven veren bir yapılanmaya ihtiyacımız var.
Günlerdir söylediğimi bir kez daha tekrar etmek zorundayım maalesef: Tek bir bilim kurulu. Krizi yönetecek tek bir kriz merkezi. Açıklamalar da doğru, sürekli ve düzenli olarak oradan yapılacak. Basının soru sormasına izin verilecek. Sorular bu merkezden yanıtlanacak.
Birçok ülkede yapılan bu. Başka türlü kamuoyunda güveni tesis etmek imkansız. Güven tesis edilemeden kriz yönetilemez. Yaşadıklarımız ortada. Bunu yapmak bu kadar mı zor? Bu kadar gündür neden yapılamadığını anlamak mümkün değil.”
Canla başla çalışıyor olsalar bile bu kadar amatör ve beceriksiz bir yönetim olamaz be kardeşim..Davul birinin elinde tokmak ötekinin elinde...Sağlık bakanı deseniz bir komedi,söyledikleri bile anlaşılır gibi değil..İşin acı tarafı uzmanlardan gelen ne uyarılara nede önerilere kulak astıkları yok! Allah yardımcımız olsun,ne kadar kendimizi koruyabilirsek koruyalım da bunların bişey yapacağı yok..Aslında KKTC'nin birinci önceliği koronadan değil de Ersin Tatar'dan kurtulmak olmalıdır!!!
Sn.Başkan,Sn.Özersay salgının seyrine göre bir karar üretilecek,şu anda öngörülebilir bir durum yoktur diyor.Ama çok kısa bir süre önce paketçilerden bahsedildi.Dikkatinizi çekerim,ağırlığınızı koyunuz ve buna müsade etmeyiniz sakın..Böyle bişeye kalkışmasınlar,böyle bir hata yapmasınlar.Aksi taktirde bugüne kadar kapalı oturduğumuz,dışarıya çıkmadığımız evlerimize virüsü taşımış olurlar..Çoook çok dikkat edilmesi gereken bir husustur bu ve böyle bişeyin bu süreçte düşünülmemesi gerekir.Büyük bir hata yapılmış olur... SAKIN..
Yahu gunlerce tv de bagislar yapildi bircok vekil ve bakan maaslarini bagisladi hatta bas bakan dahil tek bit kisi CTP gubundan ve/veya yandaslarindan tek bir TL. yardim yapildigini gordu veya duydumu sadece laf.
Bu soruyu burada sormak abesle iştigaldir..Çok önemsediysen ve çok merak ettiysen;telefon açıp da bir iki kelimeyle neden direkt kendilerine sormuyorsun?Beğen (3) Beğenmedim! (0)