Erhürman: “Krizi yönetecek tek bir bilim kurulu olmalı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, zor bir dönemden geçildiğini ve sinirlerin gergin olmasının da son derece doğal olduğuna değindi.

Kendisinin de şahsi fikrinin tek bir kurul oluşturulması gerektiği yönünde olduğunu kaydeden Erhürman, birçok ülkede böyle yapıldığını ve kamuoyunda bu şekilde güvenin sağlandığına dikkat çekti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Bir uzman hekimimiz Başbakanlık’ta kurulan Konsey’den istifa etti. Bir bakanımız bir başına sürekli eleştirilerin hedefinde. Yaşananlarla ilgili açıklamalar tek bir merkezden çıkmıyor. Sürekli birbirine ters düşen açıklamalar duyuyoruz. Medyada gündeme gelen soruların gerektirdiği yanıtlar gecikiyor, soruların muhatabının neresi olduğunu tespit etmekte dahi güçlük çekiyoruz.

Zor bir dönemden geçiyoruz ve sinirlerin gergin olması son derece doğal. Yönetim kademesinde duyguların mümkün olduğunca geri planda tutulduğu, bilimin verileri ışığında aklın öne çıktığı, kamuoyuna güven veren bir yapılanmaya ihtiyacımız var.

Günlerdir söylediğimi bir kez daha tekrar etmek zorundayım maalesef: Tek bir bilim kurulu. Krizi yönetecek tek bir kriz merkezi. Açıklamalar da doğru, sürekli ve düzenli olarak oradan yapılacak. Basının soru sormasına izin verilecek. Sorular bu merkezden yanıtlanacak.

Birçok ülkede yapılan bu. Başka türlü kamuoyunda güveni tesis etmek imkansız. Güven tesis edilemeden kriz yönetilemez. Yaşadıklarımız ortada. Bunu yapmak bu kadar mı zor? Bu kadar gündür neden yapılamadığını anlamak mümkün değil.”