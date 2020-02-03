Erhürman, KTSYD'yi ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret etti.

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada devletin bir spor politikası olması gerektiğini vurguladı.

Sporla ilgili konuların bir koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini belirten Erhürman, “Sporumuzun dışarıya açılması için doğru yollar belirlenmeli ve o yollardan gidilmeli. Bu açıdan da spor hukukunu bilen kişilerden oluşacak bir ekiple sporumuzu uluslararası alana nasıl taşıyacağımız yönünde çalışmalar yapılmalı ve ortak akıl oluşturulmalı.” dedi.

ÖDÜL VE TEŞVİK DÜZENLEMELERİ

Her alanda olduğu gibi sporda da ortak aklın devreye sokulmasının önemine vurgu yapan Erhürman, devletin içeride ve dışarıda bir spor politikası olması ve sporun her branşı için ödül ve teşvik düzenlemelerine gidilmesi gerektiğini kaydetti.

KIBRIS SORUNU ÇÖZÜMLENİNCEYE KADAR OLİMPİYAT BAYRAĞIYLA KATILIM

Uluslararası müsabakalara daha kolay katılım gösterilebilecek branşlara öncelikli davranılması gerektiğini belirten Erhürman, bu yönde Kıbrıs sorunu çözümleninceye kadar, olimpiyat bayrağıyla müsabakalara katılmanın yollarını aramanın şart olduğunu vurguladı.

“KAYBEDECEK BİR NESLİMİZ DAHA YOK”

Ülkede yetenekli sporcular olduğuna işaret eden Erhürman, “Başbakanlığımız döneminde üniversiteler nezdinde yetenek taraması çalışmasını uygulamaya koymuştuk. Bu devam ettirilmeli. Ayrıca Sponsorluk Yasası üzerinde de çalışıp, özel sektörün sporun içine girmesini de sağlamalıyız.” dedi.

Tufan Erhürman, Spor Dairesi’nin istikrarlı ve işlevli çalışmalar yürütemediğini de vurgulayarak “Bizim ülkemizde Spor Dairesi diye bir daire var. Dairenin başarı kriterleri, çim sahaları yeşil tutmak ve aydınlatmaları sağlamak. Bu böyle olmamalı. Bu cari günlük idaredir. Spor alanında da istikrara sahip olmalıyız. Şu anda hiçbir başbakanın 3 yıllık görev süresi yok. Spor Dairesi de Başbakanlık’a bağlı olduğu için, orada da uzun soluklu projeler yapılamıyor. Bizim burada istikrarlı bir sürece sahip olmamız gereklidir. Çünkü bizim kaybedecek bir neslimiz daha yok. Futbolda birçok altyapı kurduk. Ama bu çocukların önüne hedefler koyamıyoruz. Bu da beni üzüyor.” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI SPOR KOMİSYONU OLUŞTURULMALI”

Cumhurbaşkanlığı’nda spor konusunun da bir mesele haline getirilmesi gerektiğini belirten Erhürman her büyükelçiyle sporun dışarıya açılımının konuşularak KKTC’nin durumunun anlatılması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı çatısı altında oluşturulan komitenin aktif olması gerektiğini de söyleyen Erhürman, bu komitenin, hükümetler değişse de çalışmaların takipçisi olması gerektiğini, gelişmiş ülkelerde 15 yıllık programların yapıldığını ifade etti.

“SPORDAKİ ÇÖZÜM İRADEMİZİ DE DÜNYAYA ANLATMAMIZ GEREKİYOR”

Erhürman şöyle devam etti:

“Bizim bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Kıbrıs sorunu bizim en önemli sorunumuzdur. Kıbrıs sorununun çözülmesi için çalışacak olanlarla, sporumuzun dışarıya açılmasının yollarını arayacak olanlar aynı kadrolardır. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı çatısı altında, ilgili örgütlerle ve uzmanlarla oluşacak komitelerle bu konularda adımlar atacağız. Artık Cumhurbaşkanı’nın bu konuların içinde olmama lüksü yoktur. Futbolda KOP süreci diye bir süreç yaşanmıştı. Biz bu süreci alıp Spor Komitesi’yle masaya yatırmalıydık. Bu komitelerin çalışmaları BM Genel Sekreteri Guterres’in raporlarına da girer ve gündem olur. Onu oraya koymanın yollarını aramamız lâzım. Biz 2004’te Annan Planı’na ‘evet’ dedik. 2017’de Crans Montana’da yine olumlu bir açılım yaptık. KOP sürecinde de çözüm irademizi gösterdik. Bizim bir istisnamız var. Bunu da sağlam ve hukuki bir zeminde tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor.”