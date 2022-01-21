Erhürman: Kulüplerimizle Katılımcılık İlkesi İçinde Hareket Edeceğiz

Erhürman dün, Mağusa ziyaretleri kapsamında ilk olarak Mağusa Türk Gücü, ardından da Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde milletvekili adayları da eşlik etti. İki kulüp başkanıyla da görüşen Erhürman, kulüplerin yaşadığı sorunları dinledi, CTP’nin gençlik ve spora dair projelerini aktardı.

“EKONOMİK MÜCADELEMİZ VAROLUŞ MÜCADELESİNE DÖNDÜ”

Toplumun içinde bulunduğu ekonomik sorunlara değinerek konuşmasına başlayan CTP lideri Tufan Erhürman, halkın verdiği ekonomik mücadelenin varoluş mücadelesine döndüğünü dile getirdi. Ülkedeki sıkıntıların gençleri bu ülkede kalıp kalmamayı düşünmeye ittiğini ifade eden Erhürman, elektrik kesintilerinden tüp gaz kuyruklarına, ilaç yokluğundan pahalılığa kadar geçmişte unutulan her şeyin bugün yeniden hatırlandığını söyledi. Anayasada gençlikle ilgili görevlerin devlete verilmiş olmasına rağmen bu görevleri spor kulüplerinin üstlendiğine işaret eden Erhürman, “Birçok insanımız kendi cebinden harcayarak bu alanda gençlerimize hizmet etmeye çalıştı” dedi.

“ALIM GÜCÜMÜZÜN DÜŞMESİ, GÖNÜLLÜ İNSANLARIMIZI ZOR DURUMDA BIRAKTI”

Halkın alım gücünün düşmesinin bu alanda gönüllü uğraşan insanları zor durumda bıraktığının altını çizen Erhürman, toplumun bir uçurumun kenarına sürüklendiğini ancak CTP olarak halkı bu uçurumun kenarından döndüreceklerine inandığını vurguladı. Hazırlanacak doğru plan ve programlarla birlikte Kıbrıs Türk halkını sürüklendiği çıkmazdan kurtarabileceklerini kaydeden Tufan Erhürman, “23 Ocak’tan sonra tüm kulüplerimizle bir araya gelip kafa kafaya vererek hem ülke sporu açısından hem ülke gençliği açısından birçok icraatı katılımcılık ilkesi doğrultusunda birlikte yapabileceğimize yürekten inanıyoruz” dedi.

BOZKURT: ÜLKE GENÇLİĞİNE SPORU AŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ

Ziyaret esnasında konuşma yapan Mağusa Türk Gücü (MTG) Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, topluma spor hizmeti veren bir kuruluş olduklarını ve hedeflerinin ülke gençliğine sporu aşılamak olduğunu belirtti. Kapılarının tüm siyasi partilere açık olduğunu kaydeden Bozkurt, CTP’nin geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendilerini ziyaret ettiğini anımsattı ve görüşmeden dolayı mutluluğunu dile getirdi.

EVRAM: CTP GELENEĞİ BOZMADI

Dumlupınar Türk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Evram da CTP heyeti ziyareti sırasında yaptığı konuşmasında, heyetin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kulübü ziyaret ettiğini ve bu geleneği bozmadığını söyledi, ziyaretten ötürü Erhürman ve milletvekili adaylarına teşekkür etti. CTP’nin her dönem kendilerini ziyaret edip fikirlerini aldığının altını çizen Evram, bu geleneğin sürdürülmesi dileğinde bulundu.