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Erhürman, Lefke Aplıç kapısında inceleme yapacak

Başbakan Tufan Erhürman bugün saat 14.00’te Lefke Aplıç kapısında incelemelerde bulunacak.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:08
Erhürman, Lefke Aplıç kapısında inceleme yapacak

Başbakan Tufan Erhürman "Derinya Kapısı'ndan sonra, bugün de Aplıç Kapısı'nın geçişlere hazır hale geldiğini yerinde son gözlemi yapıp açıklayacaklarını belirtti. Erhürman, "Bu noktadan sonra artık geçişlerin başlaması için iki liderin siyasi iradesini bekleyeceğiz. Başta Lefkeliler olmak üzere halkımıza hayırlı olsun."dedi

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a inceleme ziyareti sırasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve bürokratlar eşlik edecek.

Başbakan Erhürman, Aplıç Kapısı ziyaretinin ardından Mersin’e gidecek.

Erhürman, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenleyeceği “Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayına” onur konuğu olarak katılacak ve konuşma yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan ErhürmanLefke Aplıç KapısıIncelemeHaberGündemKıbrıs
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