Erhürman, Lefke’de Bölge Halkıyla Buluşacak

Bakanlarla birlikte Hükümet icraatlarının anlatılacağı buluşmada, bölge halkının sorularına da cevap verilecek.
Saat 19.30'da Lefke Belediyesi AKM'nde gerçekleştirilecek toplantı, halka açık gerçekleşecek.
Başbakan Tufan Erhürman "Başbakanlık Halkla Buluşma Toplantıları" çerçevesinde bu akşam Lefke'de olacak.
Bakanlarla birlikte Hükümet icraatlarının anlatılacağı buluşmada, bölge halkının sorularına da cevap verilecek.
Saat 19.30'da Lefke Belediyesi AKM'nde gerçekleştirilecek toplantı, halka açık gerçekleşecek.