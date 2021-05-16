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Erhürman: “Makamlarda oturanların ‘doğru’lardan kopmasının bedelini çok ağır ödüyoruz"

Başbakan Ersan Saner, “komiteleri çalıştırmayan muhalefet” sözlerini kullanması üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tepki gösterdi. Erhürman, “Makamlarda oturanların ‘doğru’lardan kopmasının bedelini çok ağır ödüyoruz" dedi.

16 Mayıs 2021 Pazar 13:52
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Erhürman: “Makamlarda oturanların ‘doğru’lardan kopmasının bedelini çok ağır ödüyoruz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in komiteleri çalıştırmayanın kendileri değil muhalefet olduğunu söylemesi üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Erhürman, “Makamlarda oturanların ‘doğru’lardan kopmasının bedelini çok ağır ödüyoruz. Ama ‘gerçek’ten kopmak! Dahası ‘gerçek’ olmayanı defalarca söyleyince ‘yeni bir gerçeklik’ üreteceğini sanmak!” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı'nda da hükümette de sorun bu! Ve bu sorun ‘doğru’lardan kopmaktan bile daha büyük!” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanErsan Saner
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