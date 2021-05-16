Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in komiteleri çalıştırmayanın kendileri değil muhalefet olduğunu söylemesi üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Erhürman, “Makamlarda oturanların ‘doğru’lardan kopmasının bedelini çok ağır ödüyoruz. Ama ‘gerçek’ten kopmak! Dahası ‘gerçek’ olmayanı defalarca söyleyince ‘yeni bir gerçeklik’ üreteceğini sanmak!” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı'nda da hükümette de sorun bu! Ve bu sorun ‘doğru’lardan kopmaktan bile daha büyük!” ifadelerini kullandı.