Erhürman: Maliyenin ne yaptığını ben anlamadım!

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Defalarca ‘KIB-TEK’in kötü yönetilmesinin sonucunu halkın üzerine yüklemeyin’ dediklerini vurgulayan Erhürman, ‘Maliye bu yükü paylaşsın dedik ancak dediğimizle kaldık. Ekonomi dönmeyecek, halk ezilecek, Maliye’nin gelirleri azalacak dedik ama dinletemedik. Hükümet bildiğini okudu. Bugünkü zamla ilgili tavrımız da aynıdır.”

“Bütçelendirme şimdi yapılıyor lafı doğru olamaz”

Maliye Bakanı Atun’un ‘bütçelendirme şimdi yapılıyor’ ifadesinin doğru olamayacağını dile getiren Erhürman, “Siz 560 milyonu ek bütçe geçmeden önce ödediniz. 510 milyonun da kalemi doğru değildir. Kalemler açılmadan ödenemez o ifadeniz de doğru değildir. Ben Maliyenin ne yaptığını anlamadım” ifadelerini kullandı.

560 Milyon da bono da hukuka aykırı!

“Artık bizi aptal yerine koymaktan vazgeçin” diyen Erhürman, 560 milyonun da bononun da hukuka aykırı olduğunu vurguladı.