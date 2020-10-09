Erhürman: Maraş açılımı ciddiyetle bağdaşmıyor

Programa, Başbakan ve UBP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, YDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı ve MDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Fuat Çiner katıldı.

Programda konuşan CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman tarihi adım denen şeyin ciddiyetle bağdaşmadığını söyleyen Erhürman, “Son derece önemli bir konuda, Cumhurbaşkanının, Dışişleri Bakanının, Ana muhalafetin ve meclisin, açılımı TV’den öğrenmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz.

Bu devletin kurumları var. Hükümette koalisyon var. Hiçbirinin haberi yok. Bu adımdan yöntemsel olarak hiçbir şey anlamadım” diye konuştu.

Devletin kurumsal yapısının dağıtıldığına söyleyen Erhürman, “Uluslararası ilişkileri safsata olarak değerlendiriyorsunuz.

Bu adım Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukla ve dünyayla karşı karşıya getirir.

Bu yapılanlar BM Güvenlik Konseyinin daha önceki kararlarını teyit eden yeni bir karar doğurmasına neden olacak.

Maraş dosyası Cumhurbaşkanlığının dosyasıdır. Son yaşananlar Cumhurbaşkanı olan adaylarının Maraş gibi önemli meseleye nasıl yaklaştıklarının göstergesidir” dedi.