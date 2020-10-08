Erhürman: Maraş sadece ziyarete açıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendilerinin Maraş’ı açma söylemleri ile bugün yapılanların hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Erhürman, “Açılan Maraş değil. Maraş sadece ziyarete açılmıştır” dedi. Erhürman, Maraş’la ilgili atılan adımları hükümet ortağından bile gizleyen Başbakan Ersin Tatar’a yüklenerek “Siz padişah mısınız?” diye sordu.

“Halk Pazar günü gidecek ve sandıkta iradesini gösterecek, her ne çıkarsa da başımızın üstünde olacak. Çünkü demokraside halkın dediği olur. Doğrusu budur”

Son bir hafta içerisinde halkın iradesine açık müdahale yapıldığını yineleyen Erhürman, “Halk Pazar gün gidecek ve sandıkta iradesini gösterecek, her ne çıkarsa da başımızın üstünde olacak. Çünkü demokraside halkın dediği olur. Doğrusu budur” dedi.

CTP lideri Tufan Erhürman, katıldığı televizyon programlarında değerlendirmelerde bulundu., önemli mesajlar verdi.

Açılanın Kapalı Maraş olmadığını, yalnızca ‘kapalı Maraş’ın ziyarete açıldığını’ vurgulayan Erhürman, “Maraş zaten ziyarete çok da kapalı değildi. Özel izinle Maraş’ı gidip de ziyaret eden, pek çok insan oldu bugüne kadar. Burada da o izin mekanizması yumuşatılıyor. İnsanlar izin alacak ve bir yoldan geçerek denize kadar ulaşacaklar ve oradan geri gelecekler. Orada olacak olan budur. Bizim ‘Maraş’ı açacağız’ dediğimiz şeyle, bu yapılanın hiçbir ilgisi yoktur” dedi.

“Maraş gibi önemli bir konuda kendi kendinize kararlar veriyorsunuz. Başbakan Yardımcısı’na bile bilgi vermiyorsunuz. Nasıl bir Başbakanlık anlayışıdır bu? Nerede görülmüştür? Siz nesiniz, padişah mısınız?”

“SİZ PADİŞAH MISINIZ?”

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in Maraş’ın açılması dedikoduları üzerine, BM Genel Sekreteri Guterres’e bir mektup göndererek şikayetçi olduğunu söyleyen Erhürman, Guterres’in mektuba cevabında Maraş’ın BM Güvenlik Konseyi kararları dışında açılmasının kabul edilemeyeceğini söylediğini vurguladı. Meclis’te hiç kimsenin haberi olmadan, Bakanlar Kurulu’nda hiç kimsenin haberi olmadan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nın haberi olmadan çok önemli konularda adımlar atıldığını söyleyen Erhürman, “Siz nesiniz, padişah mısınız? Kendi kendinize kararlar veriyorsunuz. Sayın Özersay, arıyor, öğrenmeye çalışıyor ve söylemiyorlar. Nasıl bir Başbakanlık anlayışıdır bu? Nerede görülmüştür?” diye sordu.

“HÜKÜMET YOK HÜKMÜNDE”

Halkın Partisi’nin çekilme kararıyla ilgili sorulara karşılık ‘hükümetin zaten yok hükmünde olduğunu’ söyleyen Erhürman, “Koalisyon ortakları sürekli ters düşüyor, en kritik kararlarda bile uzlaşamıyor, sürekli yanlış kararlarla halka zarar veriyorlardı. Yani yönetim olarak bir hükümet yoktu. Zaten olmayan bir hükümetin de çoktan istifa etmesi gerekirdi. Bugün gelinen aşamada hala orada oturmak siyasal etiğe uymaz” dedi.

Yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin zaten görevde kalmak zorunda olduğunu vurgulayan Erhürman, “Bu Anayasa’nın gereğidir. Yani ‘istifa ettim’ demek, ‘Başbakanlık, bakanlıklar boşaldı’ demek değil ki. Şu anda da fiilen boşaldı zaten” dedi.

“DEVLET CİDDİYETİNDEN YOKSUN”

Hükümet önceden istifa etmiş olsaydı Cumhurbaşkanlığı seçimine 3-4 gün kala ülkenin böyle gereksiz bir sorunla karşı karşıya kalmayacağını söyleyen Erhürman, “Son yaşananlar hükümetin içindeki birimlerin nasıl devlet ciddiyetinden yoksun bir halde olduğunu, kurumların nasıl normal fonksiyonlarını icra edemez hale getirildiğini gösterdi” dedi.

“DEVLET CİDDİYETİNDEN UZAK”

Hükümetin bozulmasına da neden olan, Maraş’ın sahil şeridinde bir bölümünün açılma kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı adayı Erhürman şunları kaydetti:

“Maraş gibi bu memleketin en ciddi konularından biri ile ilgili bir şey yapılacak ve Bakanlar Kurulu’nda bakanların haberi olmayacak. İki koalisyon ortağının iki lideri var, ikinci liderin bundan haberi olmayacak. Bunu sonradan öğrenecek. Devlet dediklerinde ağızlarından üç defa devlet çıkanların, devlet ciddiyetinden ne kadar uzak olduğu bir kez daha görüldü. Devlet dediğiniz şey, kurumsal yapıdır. Kurumsal yapıların kendi içindeki ilişkilerdir.”