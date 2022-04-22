Erhürman: “Memleket krizin ortasında, maskaralığın içine sürüklendi”

Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığından gelen davet üzerine Ersin Tatar’ı ziyaret etti. Görüşme sonrası basına açıklama yapan Erhürman, “Hiç kimse CTP’yi de bu yaratılan maskaralığın bir parçası haline getiremez” diye konuştu. Memleketin, krizin içinde bir ay daha sözde törenlerle uğraşmak zorunda kalacağının altını çizen Erhürman, “CTP, birilerinin olduğu gibi ne olalım derdinde değil, ne yapacağı derdindedir. Memleket daha önce bu kadar maskaralığın içine hiç yuvarlanmamıştı” diye konuştu.

“SAYIN TATAR’A BUNUN NORMAL BİR GÖRÜŞME OLMADIĞINI SÖYLEDİK”

Ülkede hükümetin olmadığı dönemlerde, tüm siyasi partilerle görüşme yapıldığını ve söz konusu durumun rutin bir şey olduğunu kaydeden Erhürman, bugün yapılan görüşmenin, rutin olmadığını vurgulayarak ortada normal hiçbir şey olmadığının altını çizdi. Sayın Tatar’a da bunun normal bir görüşme olmadığını söylediklerine dikkat çeken Erhürman, memlekette yaşananların inanılır gibi olmadığını ifade etti. Erhürman, memlekette gerçekten son derece anormal şeyler yaşandığını vurguladı.

“106’NCI MADDE ÇOK AÇIK; BAŞBAKAN GÖREVDEN ALMA YAZISI VERİRSE, CUHMURBAŞKANI İMZALAR”

Erhürman, “Bir başbakan çıkıp ben falanca bakanla çalışmak istemiyorum diyor. Bunu kamuoyuna söylüyor. Bir başbakan kendi bakanıyla çalışmak istemiyorsa, bakan benimle çalışacaksın diye ısrar eder mi? Böyle bir şey dünyanın neresinde görüldü? Beklenen birinci hareket Sayın Sunat Atun’un istifasını vermesiydi. Bunu yapmadı” diye konuştu. Bunun ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, Sayın Ersin Tatar’a görevden alma yazsını getirdiğini hatırlatan Erhürman, “Anayasa’nın 106. maddesi çok açık bir şekilde diyor ki; görevden alma yazısını gönderirse başbakan cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı imzalar ve görevden almış olur. Sayın Ersin Tatar, ‘bir iki saat inceleme ihtiyacım var’ diyor. Neyi inceleyeceksiniz? Anayasa açık bir şekilde diyor ki başbakan görevden aldıysa, siz de görevden almayı imzalarsınız. Bunu cumhurbaşkanlığı bilmiyor. Vakitler geçiyor. Bu da Sayın Tatar’ın hatasıdır” dedi.

“MEMLEKET KRİZİN ORTASINDA, MASKRALAĞIN İÇİNE SÜRÜKLENDİ”

Söz konusu durumun ardından Sayın Faiz Sucuoğlu’nun bir yazı daha getirerek ‘Ya görevden alırsınız ya da istifa ederim’ dediğini hatırlatan Erhürman, dünyada ilk defa şartlı istifa verildiğini vurguladı. Memleketin bu kadar krizin ortasında böyle bir maskaralığın içine sürüklendiğinin altını çizen Erhürman, ortada çok ciddi bir sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik olduğunu kaydetti. Erhürman, “Ortada bir zihniyet var. Bu zihniyet siyaseti ne olacağım diye yapıyor. Kim bakan olacak? Tek derdi budur bu zihniyetin” dedi. Sayın Ersin Tatar’ın kendilerine hükümeti kurmak isteyip istemediklerini sorduğunu vurgulayan Erhürman, “Sayın Tatar bize sordu. Biz de kendilerine, ‘eğer sizin kararınız Faiz Bey istifa ettiğine göre artık hükümeti kurma görevi verilemez yönündeyse, çıkacaksınız basının önüne ve diyeceksiniz ki ben Faiz Bey’e görevi vermeyeceğim. O zaman bu görevi alırım” dedi.

“CTP DOLANSIN DA GÜNDEM DEĞİŞSİN, ONDAN SONRA FAİZ BEY’E VEREYİM BÖYLE BİR OYUN YOK”

Diğer taraftan Sayın Faiz Sucuoğlu’nun, Cumhurbaşkanı’nın görevi kendisine vereceğini söylediğini belirten Erhürman, “Sayın Sucuoğlu da ortaklarımla iyi anlaşırım diyor. Ortaklarımla beraber bakanlar kurulu listesinde değişiklik yapıp hükümeti kuracağım diyor” diye konuştu. “CTP dolansın da gündem değişsin, ondan sonra Faiz Bey’e vereyim böyle bir oyun yok” diye konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanına açık konuştuklarını ifade etti. “Görevi vermeyecekseniz, görevi biz alırız ve hükümeti de kurarız. Ama hiç vermeyecekseniz” diyen Erhürman, teamülün, Meclis’te en çok milletvekili kiminse, görevin ona verilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı’nın ‘Etik değil, istifa etmiş hükümetin başkanına hükümeti kurma görevi vermem’ görüşündeyse, bunu çıkıp kamuoyunu açıklaması gerektiğini belirten Erhürman, “Çıkacaksınız ve söyleyeceksiniz. Kurulmazsa da ben cumhurbaşkanı olarak yetkilerimi kullanır ülkeyi seçime götürüm diyeceksiniz” dedi.

“MEMLEKET KRİZİN İÇİNDE 1 AY DAHA SÖZDE TÖRENLERLE UĞRAŞMAK ZORUNDA KALACAK”

Erhürman, “Hiç kimse bu yaratılan maskaralığın, CTP’yi de bir parçası haline getiremez. Bu yaratılan tablonun başka adı yoktur. Halk kriz içindeyken bu tablo yaratılıyor” diye konuştu. Memleketin, krizin içinde 1 ay daha sözde törenlerle uğraşmak zorunda kalacağına dikkat çeken Erhürman, “Bu durum, söz konusu zihniyetin ciddiyetsizliğini ve sorumsuzluğunu gösterisidir. Siyasiler değil bu tablonun sorumlusu. Bu zihniyetteki siyasilerdir. Artık bu toplumun bu ayrımı yapmayı öğrenmesi gerekir” diye konuştu. Yapılmaya çalışanın, bu toplumun özgüvenini yok etmek olduğuna dikkat çeken Erhürman, “CTP hükümet kurar mı? Kurarsa, söylediklerini yapmak için kurar. CTP, birilerinin olduğu gibi ne olalım derdinde değil, ne yapacağımızın derdindeyiz” dedi. Şu an itibarıyla Türkiye ile imzalanan protokolün, muhalefetin dahi bilgisine gelmediğini hatırlatan Erhürman, memleketin daha önce bu kadar maskaralığın içine hiç yuvarlanmadığını kaydetti.

“HERKES SORUMLULUĞUN BİLİNCİNE VARSIN. BÖYLE BİR MASKARALIK KABUL EDİLEMEZ”

Söz konusu durumun sorumlularının da belli olduğuna dikkat çeken Erhürman, bunun sorumlularının da belli olduğunun altını çizdi. Erhürman, “Herkes sorumluluğun bilincine varsın. Böyle bir maskaralık kabul edilemez. Ne yapmak istedikleri herhalde anlaşılmıştır” dedi. Erhürman, “Sayın Faiz Sucuoğlu, ‘Cumhurbaşkanı görevden alabilseydi’ diye bir cümle kurdu. Alamadığını söyledi. Neden alamadığını sordum, bir şey söylemedi. Neden görevden alamadığını bu halka açıklamak zorundadır” diye konuştu. Erhürman, “İktidar bizim işimizdir ve istikrar diyenler, en kısa ömürlü hükümeti yaşattılar” diye konuştu. Erhürman, “UBP’den koalisyon teklifi gelirse diye bir şey yok. UBP’ye verilecekse bu hükümeti kurma görevi, şimdi verilecek. Verilmemesi gerektiğini iddia ediyorsa Cumhurbaşkanı, çıkacak buraya ve Tufan Bey’e vereceğim diyecek. Ama UBP kuracaksa, UBPnin hangi hükümeti kuracağını Sayın Sucuoğlu zaten ilan etti. Hangi yöntemle kuracağını da söyledi. 3-4 bakan değişecekse, bunun kavgasını kendi içlerinde verecekler, bizi ilgilendirmez” diye ekledi.