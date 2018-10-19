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Erhürman, Mersin Limanı’nda incelemelerde bulundu

Başbakan Tufan Erhürman, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. 

19 Ekim 2018 Cuma 14:39
Erhürman, Mersin Limanı’nda incelemelerde bulundu

Erhürman, Mersin Uluslararası Limanı’nda da incelemelerde bulundu. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın iş birliğiyle düzenlenen çalıştay ve toplantılara katılmak üzere Mersin'e gelen Erhürman, resmî ziyaretlerde de bulunuyor. 

Erhürman, bu çerçevede ilk olarak Mersin Valiliği’ni ziyaret ederek, Vali Su ile görüştü. 

Başbakan Erhürman, odalara destek vermek amacıyla Mersin'e geldiklerini ifade ederek, bu çerçevede ziyaretler de gerçekleştirdiklerini belirtti. 

Erhürman, iki ülke iş insanlarının ilişkilerini geliştirmesi ve birlikte daha çok çalışıp daha çok iş yapmalarını desteklediklerini vurguladı. 

Vali Su da, Başbakan Erhürman'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, ziyarete teşekkür etti. 

Ziyaret anısına Valilik özel defteri imzalandı, anı fotoğrafı çekildi ve plaket teatisinde bulunuldu. 
 

LİMANDA İNCELEME VE BRİFİNG
Başbakan Tufan Erhürman, ardından Mersin Limanı’nı ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. 

Görüşme sırasında KKTC ve Mersin limanlarının birlikte çalışıp liman hizmetlerinin nasıl geliştirilebileceği konuları ele alındı. 

Erhürman'a burada liman yetkilileri liman ile ilgili brifing verdi. Başbakan Erhürman'a Vali Su da eşlik etti. 

Mersin Limanı ziyaretinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. 

Başbakan Erhürman'a Mersin ziyaretinde KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik ediyor.

Başbakan Erhürman, Çarşamba akşamı gittiği Mersin’deki temaslarını tamamlayarak bugün öğleden sonra adaya dönecek.

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