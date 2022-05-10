Erhürman: Meşru görmediğimiz bir yapıyla görüşmemiz mümkün değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın 8 Mayıs 2022 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya işaret ederek, Arıklı’nın açıklamalarının tutarsız olduğunu vurguladı.

Arıklı’nın gündemi değiştirmek için çaba gösterdiğini de belirten Erhürman, “Dünyanın neresinde görüldü, bir hükümet kurulacak, Bakanlar Kurulu listesi okunacak, hükümet programı okunacak, program üzerindeki tartışmalar tamamlanacak, iktidarın iki küçük ortağı çıkıp ‘bizim 100 günlük icraat programımız var kabul edilmezse hükümetten çekileceğiz’ diyecek, bunun neresinde ciddiyet var?” diye sordu.

Erhürman, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Milletvekili Ünal Üstel ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapılmayacağının açıklamalarına da işaret ederek, “Yetkili organlarımız henüz toplanmadı. Bugün sadece MYK üyelerimizle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Ancak bu karar Üstel’in şahsına değildir. Başka bir vekile de verilseydi tavrımız aynı olacaktı. Sayın Faiz Sucuoğlu genel başkan olmaya devam ettiği sürece biz bu yapıyı meşru görmüyoruz” dedi.

CTP’nin yetkili organlarının toplanıp yol haritasını belirleyeceğine de vurgu yapan Erhürman, “Hiçbir meşruiyeti olmayan hükümeti kurmaya hazırlanıyorlar. Meşru görmediğimiz bir yapıyla koalisyon görüşmesi yapmamız mümkün değildir” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI