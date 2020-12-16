ERHÜRMAN: “MEYHANE İLE RESTORANIN FARKI NEDİR?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin aldığı kısıtlama kararlarını değerlendiren Erhürman, “Meyhaneler kapatılıyor deniyor ama bu insanların neler yaşadığını bilmeden bu kararlar alınıyor. Meyhaneler dediğimizde sadece meyhane işletmecisinden bahsetmiyoruz. Bunun garsonu var, aşçısı var, diğer çalışanları var. Bu insanların neler yaşadığını kimse bilmiyor. Bu insanlarla görüşmüyoruz, bu insanların fikirlerini almıyoruz, bu insanların zararlarının tazmin edileceğini kendilerine söylemiyoruz. Bir karar alınıyor, bir bakıyoruz birkaç saat sonra değiştiriliyor. Bu krizin başından beri böyle devam ediyor. Meyhane ve restoranın ayrımını soruyoruz? Yanıt yok. Diğer bir olay da Güney’e geçişlerde. Öğrenciler geçiyor, işçiler geçemiyor. Bunun da bir açıklaması yoktur. Siz hangi kararları aldınız da hangileri doğruydu veya yanlıştı. Bunların değerlendirmesini yapmıyorlar. ‘Bu şekilde yönetilmez’ lafını söylemekten biz bıktık” dedi.