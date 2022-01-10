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Erhürman, milletvekili adaylarıyla birlikte Pamuklu köyünü ziyaret etti

10 Ocak 2022 Pazartesi 20:16
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Erhürman, milletvekili adaylarıyla birlikte Pamuklu köyünü ziyaret etti
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kuraklık ve hammadde fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenen tarım ve hayvancılık sektörüne destek verileceğini ve altyapı eksikliklerinin giderileceğini ifade etti. 
CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, milletvekili adaylarıyla birlikte Pamuklu köyünü ziyaret etti. 
Pamuklu köy muhtarı ve halkın sorunlarını dinleyen Erhürman, çözüm önerilerini de paylaştı. 
Genç işsizlik oranının yüzde 30’a çıktığının altını çizen Erhürman, bölgeye gerekli yatırımları yaparak istihdam alanlarının açılabileceğini belirtti. 

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