Erhürman: Mücadele daha yeni başlıyor

Birçok gazeteci ve yurttaşın haklı olarak Yerel Yönetimler Reformu’nun son halini görmek için talepte bulunduğunu belirterek, “İnanır mısınız ki bütün itirazlarımıza karşın Komite'de son oylama, ortada ‘son hali’ verilmiş bir metin olmaksızın yapıldı” ifadelerini kullandı.

Erhürman açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Üye olmayıp o gün komiteye katılan iktidara mensup milletvekili ve bakanlar ilk halini ilk kez okuyorlardı! Sonuçta olumlu oy verenler de oy verdikleri metnin son halini görmemişlerdi. "İş yaptık" diyebilmek için ülkede demokrasinin, yasama faaliyetinin getirildiği hal bu!

Özet de şu: Yerel yönetimleri reforme edeceğiz diye yola çıkıp deforme eden, belediyeleri de, personelini de, hizmet alan belde halklarını da kaosa sürükleyeceği açık olan, küçük siyasi hesaplar dışında hiçbir mantığı, kriteri olmayan bu girişime, Meclis'te de, sokakta da, mahkemede de sonuna kadar direneceğiz! Mücadele daha yeni başlıyor!”