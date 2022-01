Erhürman: Mücadelemiz Çok Daha Güçlü Bir Şekilde Devam Edecek

“Seçim bitti, mücadele bitti diye bir şey yoktur. Mücadele her dakika, her koşulda devam eder” diye konuşan CTP Lideri Tufan Erhürman, şimdi CTP olarak parlamentoda çok daha güçlü olduklarını vurguladı. Mayıs TV’de Meltem Sakin’in sorularını yanıtlayan CTP Lideri Tufan Erhürman, sol partilerin baraj altında kalmasından mutlu olmalarının hiçbir şekilde söz konusu olamayacağının altını çizdi. Sol gruplarla temaslarını artırarak bu yolu tekrar yürümeye başlayacaklarına vurgu yapan Erhürman, çok daha güçlü bir şekilde yola koyulacaklarını belirtti.

ERHÜRMAN: OYUNU EN FAZLA ARTIRAN PARTİ CTP OLDU

CTP’nin milletvekili sayısını ve oylarını yüzde 50 oranında artırdığına dikkat çeken Erhürman, seçimde oylarını ve milletvekili sayısını en fazla artıran partinin CTP olduğunun altını çizdi. Bunun yanında birinci parti çıkma ve hükümeti kurma hedeflerinin olduğunu kaydeden Erhürman, söz konusu hedefin gerçekleşmediğini söyledi. Şimdi tekrar UBP’nin büyük ortak olduğu koalisyon hükümetinin ortaya çıkacağının görüldüğünü dile getiren Erhürman, seçim döneminde söylediklerini söylemeye devam edeceklerini vurguladı. Sigorta emeklilerinin maaşlarının ödenmesiyle ilgili sıkıntıların da devam ettiğini belirten Erhürman, sosyal sigortalarda 30 bin kişinin sistem dışına çıktığını hatırlattı. Seçim döneminde gerçek sorunları konuşmaya çalıştıklarını kaydeden Erhürman, şimdi de bunların üzerinde duracaklarını ifade etti.

“SOL PARTİLERİN BARAJ ALTINDA KALMASINDAN MUTLU OLMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ”

CTP’nin 18 milletvekili ile parlamentoya girdiğini vurgulayan Erhürman, “Dolayısıyla sesimizin orada çok daha güçlü çıkacağı çok açık bir şekilde ortadadır. İnsanlarımızla birlikte bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyoruz” dedi. Kıbrıs Türk halkının uçurumun kenarına getirildiğine dikkat çeken Erhürman, insanların birtakım şeylerden bıkmış durumda olduğunu söyledi. Kaldıkları yerden bu halkı korumak için çaba göstermek zorunda olduklarına vurgu yapan Erhürman, CTP’nin şimdi çok daha güçlü olduğunu kaydetti. Meclis aritmetiğinde sol kesimden sadece CTP’nin olduğunu söyleyen Erhürman, “Bugün TDP barajı geçmiş olsaydı, çok büyük ihtimalle UBP’yi aşağıya alma ihtimali olacaktı. Bütün bunlar seçim sistemiyle de genel gidişatla da ilgili. Hiçbir şekilde mutlu olmamız söz konusu olmaz sol partilerin baraj altında kalmasından. Tercihimiz kesinlikle böyle bir şey değildi. Sol gruplarla temaslarımızı artırarak bu yolu tekrar yürümeye başlayacağız. Değerlendirmemizi yapmaya başladık ve çok daha güçlü bir şekilde yola koyulacağız” diye konuştu.

“ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR, İNSANLAR SEFALETE DOĞRU GİDİYOR”

Erhürman, seçim döneminde CTP’nin çok somut bir şekilde ne yapmak istediğini ortaya koyduğuna dikkat çekti. Kendileriyle hükümet konusunda en ufak bir temas kuran kimsenin olmadığını söyleyen Erhürman, “Bizim duyumlarımız, dışımızdaki partilerin görüşme süreci içinde olduklarıdır. Aritmetik ortaya çıktığı günden itibaren CTP’ye ihtiyaç kalmadan parlamentodan koalisyon çıkma ihtimalinin olduğunu söyledik” diye konuştu. Şu an ekonomide yapısal bir sorun yaşandığına dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs Türk ekonomisinin, bu yapısal sorun karşısında son derece kırılgan olduğunu vurguladı. Doların tekrardan yukarıya çıkması durumunda Kıbrıs Türk ekonomisinde ciddi sallanmaların yaşanacağına işaret eden Erhürman, “6 bin 90 lira asgari ücretin ilk duyurulduğu gün ile bugün arasında ciddi fark var. Alım gücü her gün düşmeye devam ediyor. İnsanlar sefalete doğru gidiyor” dedi.

“DERDİMİZ BU HALKI GELECEĞİDİR, ‘NE OLACAĞIM’ DERDİMİZ YOK”

Dolayısıyla burada yapısal çözüm önerilerinin konuşulması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “O yüzden CTP Euro’ya endeksleyelim dedi. Bu kalıcı bir çözümdür. Şu an piyasa öngörülebilir değildir” diye konuştu. Dertlerinin, bu halkın geleceği olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bizim derdimiz bu halkın geleceğidir. Başkalarının derdi ne olacağım, hangi bakanlığı alacağım olabilir. Bizim öyle bir derdimiz yok” dedi. Memleketin sağlık sisteminin de genel bir çöküş içerisinde olduğunun altını çizen Erhürman, dertlerinin bu halkı uçurumun kenarından geri döndürmek olduğunu vurguladı. Siyasette seçmene küsülemeyeceğinin altını çizen Erhürman, siyasette her şekilde insanlara ulaşmak yükümlülüğü altında olunduğunu belirtti. Erhürman, “Bu ülkede gerçekçi çözüm de doğru çözüm de iki toplumlu iki kesimli siyasi eşitliğe dair federasyondur. Biz kendi duruşumuzdan eminimiz” dedi. “Seçim bitti, mücadele bitti diye bir şey yoktur. Mücadele her dakika, her koşulda devam eder. Şimdi CTP olarak parlamentoda çok daha güçlüyüz” diye konuşan Tufan Erhürman, mücadelelerinin çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğini kaydetti.