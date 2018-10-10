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Erhürman: Mücadeleyi, başka bir mücadeleyle taçlandırmak gerek

Başbakan Tufan Erhürman, İzmir Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şükrü Karaca ile gazilerden oluşan heyeti kabul etti. 

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:05
Erhürman: Mücadeleyi, başka bir mücadeleyle taçlandırmak gerek

Başbakan Tufan Erhürman, gaziler heyeti ile belediye başkanını konuk etmekten onur duyduklarını belirtti. 

Kıbrıs’ta verilen mücadeleler sonucunda bugün noktaya gelindiğini söyleyen Erhürman, bu mücadeleyi bugün başka bir mücadeleyle taçlandırmak gerektiğini, Kıbrıslı Türklerin sosyal ve ekonomik olarak kalkındırma yükümlülükleri bulunduğunu belirtti. 

Erhürman, gazilerin ziyaretiyle nereden nereye gelindiğinin bir kez daha hatırlandığını söyleyerek, ziyaret için teşekkür etti. 
 

PİRİŞTİNA 
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da Buca ile ilgili bilgi verdi. 

Buca’nın bir üniversite kenti olduğunu söyleyen Piriştina, Başbakan Erhürman’ı kente davet etti. 

44 yıl önce Kıbrıs’ta mücadele veren gazilerle birlikte ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Buca, kabul için Erhürman’a teşekkür etti. 
 

KARACA 
Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şükrü Karaca ise 44 yıl önce adada mücadele verdiklerini, bugün bu toprakları yeniden ziyaret ediyor olmaktan heyecan duyduklarını söyledi. 

Kıbrıs’ın o tarihten bugüne değiştiğini, imar edildiğini gördüklerini belirten Karaca, o yıllarda toplu katliamlar yaşandığını, arkadaşlarının şehit edildiğini kaydetti. 

Kabulde karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

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Başbakan Tufan ErhürmanLevent PiriştinaŞükrü KaracaMücadeleGündemKıbrıs
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